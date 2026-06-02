PREMIER PADEL
Italy Major Premier Padel 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver
Consulta los horarios y resultados de hoy en el Italy Major Premier Padel 2026. Te contamos dónde ver el torneo de padel en directo por TV y online
Angie F.G.
La temporada de Premier Padel celebra esta semana el Italy Major. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Italy major por TV y online en España.
Hoy, martes 2 de junio, se disputa la primera jornada del cuadro principal tamto masculino como femenino donde todavía no entran en acción los cabezas de serie, que entran directamente en segunda ronda, es decir, dieciseisavos.
En Roma defienden título los número dos del circuito, Ale Galán y Fede Chingotto, en hombres, y en mujeres Gemma Triay y Delfi Brea, que llevan perdidas cinco finales consecutivas e intentarán revertir esta situación en el Foro Itálico
Recordemos que los torneos Major cuentan en este 2026 con un cuadro masculino de 48 parejas y un cuadro femenino de 40.
El torneo tiene lugar en el Foro Itálico y cuenta con la presencia de las mejores parejas del circuito tanto masculinas como femeninas.
Los Major son los torneos que reparten 2.000 puntos, por delante de los P1 que reparten 1.000 y de los P2 que reparten 600 puntos a los ganadores.
Horarios del Italy Major Premier Pádel hoy
La jornada arranca a las 10.00 horas (CET):
PISTA PIETRANGELI
- Rodríguez/Dal Pozzo vs Bellver/Merino | A las 10.00 h. (CET)
- Marchetti/Borrero vs Saiz/Talaván | A continuación
- Vilariño/Del Castillo vs Cassetta/Guichard | A continuación
- Polo/Lobo vs Vano/Vidiella (WC) | A continuación
- Sánchez/García vs Abbate/Montiel | A continuación
- Iacovino/Graziotti (WC) vs Castaño/Gil | A continuación
PISTA 6
- Cañellas/Godallier vs Escacena/Martínez | A las 10.00 h. (CET)
- Libaak/Chozas vs Mouriño/Quílez | A continuación
- Aima/Baldi (WC) vs Martínez/Luján | A continuación
- Torre/Cepero vs Bonnefoy/Brambilla (WC) | A continuación
- Nogueira/Arruabarrena vs Martínez/Pérez | A continuación
- Rodríguez/De Pascual vs Rubio/Ruiz | A continuación
PISTA 4
- Diestro/Piotto vs Hernández/Martínez | A las 14.00 h. (CET)
- Sánchez/Gutiérrez vs Aragón/Roglán (Q) | A continuación
- Goenaga/Fernández vs Cabeza/González (Q) | A continuación
- Ruiz/Ortega vs Huete/Benítez | A continuación
PISTA 7
- Martínez/Fassio vs Bidahorria/Caparros | A las 10.00 h. (CET)
- Valenzuela/Piltcher (Q) vs Aguilar/Manquillo | A continuación
- Meléndez/González vs Deus/Deus | A continuación
- Cánovas/Rodríguez vs Gómez/Arellano | A continuación
- Rubini/Sánchez vs Gala/Jensen | A continuación
- Belluati/Sager vs Fernández/Capra | A continuación
PISTA 8
- Lijó/García vs Collado/Hernández | A las 10.00 h. (CET)
- Peralta/Ferreyra (Q) vs Sánchez/Koek (Q) | A continuación
- Perino/Ayats vs Domínguez/Zapata | A continuación
- Riera/Navarro vs Las Heras/Mesa | A continuación
- Castillón/Portillo (Q) vs López/Touly | A continuación
- Sintes/Santigosa vs Pineda/García (Q) | A continuación
ITALY MAJOR PREMIER PADEL, EN DIRECTO
A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Italy Major:
DÓNDE VER EL ITALY MAJOR PREMIER PADEL
El Premier Padel Tour 2026 y el Italy Major se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.
En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).
En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.
En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Italy Major Premier Padel 2026, además de la actuación de las parejas españolas.
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