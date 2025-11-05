Un influencer a Antonela Roccuzzo saliendo de la pista de pádel: ¿Qué haces para ganarte la vida?

Antonela Roccuzzo volvió a ser tendencia, y no precisamente por Lionel Messi. Esta vez, la protagonista absoluta fue ella… y su muñeca. Tras un partido de pádel en Miami, deporte que practica a menudo, la también argentina fue interceptada por el influencer Ziv Tamir, famoso por su habilidad para detectar —y grabar— relojes de lujo en las celebridades.

El encuentro, tan breve como viral, tuvo lugar a la salida de un club deportivo, donde Antonela charlaba con unas amigas en la puerta de la pista tras un partido de pádel. De repente, apareció Tamir, móvil en mano, y con su clásico tono entusiasta le preguntó por su reloj. Ella, visiblemente sorprendida pensando que era un jugador que entraba a jugar en la misma pista, respondió con naturalidad y una sonrisa tímida sin entender muy bien qué estaba pasando.

El video, publicado en TikTok e Instagram, muestra cómo el influencer centra la cámara en el elegante modelo Tiffany que Roccuzzo llevaba en la muñeca. En cuestión de horas, el clip acumuló miles de visualizaciones y comentarios que destacaban su elegancia, su sencillez y, claro, el imponente accesorio.

Este es el reloj que Antonela eligió para ir a jugar un partido de pádel / RRSS

Ziv Tamir, conocido en redes como 'el chico de los relojes', ya había abordado a estrellas como Jennifer López o Emma Stone con la misma pregunta. Pero esta vez, la reacción de Antonela fue la que dio la vuelta al mundo.

En un momento dado, Ziv Tamir le pregunta "¿Qué hace para ganarse la vida?". Antonela se queda atónita ante la pregunta: "¿Oh really?", se pregunta a sí misma. Su acompañante, que previamente le traduce las preguntas, le asegura que no tiene por qué contestar así que con un "OK" y una de sus mejores sonrisas acaba con el momento que se convierte algo incómodo.

Mientras algunos usuarios se fijaban en su reloj, otros no podían evitar comentar su look deportivo impecable, fiel a su estilo minimalista y chic con un conjunto blanco Adidas. Muchos comentan el vídeo asegurando que Antonela es "la primera dama del fútbol", mientras que otros comentan la pala que lleva, la Adidas Metalbone Reserve de Ale Galán, quien, por cierto, es un fanático del Real Madrid.

Son muchos los que aseguran que el influencer sabe perfectamente quién es Antonela pero forma parte de sus reels preguntar siempre a la gente que intercepta a qué se dedica, aunque lo conozca de antemano.

El clip no tardó en ser replicado por medios internacionales y cuentas de moda, que subrayaron el magnetismo de la argentina: discreta, elegante y con un toque de sorpresa que la hace aún más cercana.

Con o sin Messi a su lado, Antonela Roccuzzo sigue demostrando que donde va, brilla. Incluso cuando solo iba a jugar un partido de pádel y acabó protagonizando el viral más comentado de la semana.