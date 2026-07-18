De la indiferencia a la locura: Lebrón y Augsburger derriban a Chingalán y desafiarán a Coello y Tapia en la final de Málaga

El Premier Padel Andalucía Málaga P1 tendrá la final soñada. Arturo Coello y Agustín Tapia defenderán el título conquistado el año pasado frente a Juan Lebrón y Leo Augsburger, que protagonizaron una de las remontadas más espectaculares de la temporada para tumbar a Ale Galán y Fede Chingotto por 2-6, 6-3 y 7-6 (7).

Fue un partido de dos historias completamente distintas. La primera, la de una pareja, la formada por Lebrón y Augsburger, que parecía rota antes incluso de empezar. La segunda, la de dos jugadores que acabaron abrazándose y celebrando cada punto con choque de pechos y celebraciones exageradas.

Del silencio absoluto...

El inicio fue un monólogo de Galán y Chingotto. Dominadores en todas las facetas del juego, desbordaron a unos Lebrón y Augsburger completamente desconectados. No encontraban soluciones, pero tampoco comunicación. Apenas se dirigían la palabra entre punto y punto mientras en el banquillo Agustín Gómez Silingo intentaba, sin éxito, reactivar a una pareja que transmitía unas sensaciones preocupantes.

El lenguaje corporal lo decía todo. Leo miraba al suelo, Lebrón gesticulaba y los intercambios entre ambos eran prácticamente inexistentes. Enfrente, Galán y Chingotto jugaban con la confianza de quienes parecían tener el encuentro bajo control. El 6-2 del primer set reflejaba perfectamente lo que ocurría sobre la pista.

...a los abrazos

Pero el pádel cambia en cuestión de minutos. Cuando parecía que la semifinal tenía dueño, el partido dio un vuelco inesperado.

La crisis cambió de lado. Chingotto comenzó a acumular errores no forzados poco habituales en él y Galán dejó de encontrar la continuidad que había mostrado en la primera manga. Al mismo tiempo, Lebrón y Augsburger empezaron a conectar. Primero llegaron las miradas, después las palabras y, finalmente, los abrazos, los choques de pecho y las celebraciones que hasta entonces parecían imposibles.

Aun así, Galán y Chingotto llegaron a dominar el segundo parcial por 3-1, pero la reacción de sus rivales fue espectacular. Cinco juegos consecutivos dieron la vuelta al marcador hasta el 3-6, enviando la semifinal al tercer set y cambiando por completo la dinámica emocional del partido.

Un 'tie break' para la historia

El desenlace estuvo a la altura de una semifinal de esta rivalidad y con tanto morbo. Ninguna de las dos parejas consiguió romper definitivamente el equilibrio y el billete para la final se decidió en un desempate absolutamente eléctrico.

Lebrón y Augsburger parecían tenerlo sentenciado cuando se escaparon hasta el 5-0 incluso Lebrón señalaba su camiseta como diciendo, 'aquí estoy yo'. Sin embargo, Galán y Chingotto volvieron a demostrar por qué son una de las mejores parejas del mundo y enlazaron cinco puntos consecutivos para igualar el marcador. El drama aumentó todavía más cuando los números dos dispusieron de dos bolas de partido, pero no lograron convertir ninguna.

Y el pádel no perdona. A la primera oportunidad que tuvieron, Lebrón y Augsburger cerraron el desempate por 9-7, desatando la locura sobre la pista y certificando una victoria tan sufrida como merecida.

Lebrón, siempre irónico, abrazó a su ex compañero Ale Galán, quien se mantuvo pertérrito. Cuando el madrileño se disponía a darle la mano a Augsburger, de nuevo Juan le cogió las manos a modo de salutación. Fue otro momento de alimento para las redes sociales. Es ya la normalidad cuando estos dos jugadores se enfrentan.

Coello y Tapia no perdonan

Si la primera semifinal fue una montaña rusa de emociones, la segunda apenas tuvo historia.

Arturo Coello y Agustín Tapia impusieron su ley ante Paquito Navarro y Martín Di Nenno, a quienes derrotaron por 6-4 y 6-3 en un encuentro en el que los números uno volvieron a ofrecer una exhibición de autoridad.

Paquito soñaba con disputar una final en casa, empujado por una grada que también le dedicó constantes muestras de cariño, pero Coello y Tapia apagaron cualquier intento de rebelión con un pádel prácticamente perfecto. Sin conceder apenas opciones al resto y castigando cada pequeño error de sus rivales, fueron construyendo una victoria sólida que nunca dio sensación de peligrar.

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