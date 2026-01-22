Las increíbles cifras en premios de la Reserve Cup

Esta tarde en Miami, madrigada en España, arranca la Reserve Cup, un torneo de exhibición que cuenta con la participación de las mejores palas del pádel mundial y que se juega en un dinámico formato muy atractivo para los espectadores.

La competición la forman dos equipos, el Team Miami y el Team Reserve, de seis jugadores cada uno, y los capitanes de ambos conjuntos deciden los jugadores que se emparejarán en cada partido aunando jugadores que jamás han jugado antes juntos y formando binomios muy sorprendentes que añaden emoción al torneo.

Siendo los equipos los siguientes: Team Reserve (Arturo Coello, Federico Chingotto, Franco Stupaczuk, Fran Guerrero, Javi Leal y Javi Garrido) con Juan Martín Díaz de entrenador y el Team Miami (Agustín Tapia, Ale Galán, Mike Yanguas, Jon Sanz, Lucas Bergamini, Gonza Alfonso) con Seba Nerone en el banquillo, el éxito de la competición está asegurado con parejas ya anunciadas como las que formarán Coello y Chingotto que además se enfrentarán a Tapia y Galán en un enroque que dará mucho que hablar.

Pero ¿cual es el gran atractivo que hace que sean las palas de primer nivel las que participen en la Reserve? sin duda que es un aliciente jugar en unas instalaciones como las del Reserve Miami Seaplane Base en la 'ciudad mágica', pero el dineral que se reparte en premios es sin duda un incentivo que anima a todos a desplazarse a la multicultural ciudad estadounidense para, de paso, buscar ritmo de competición en pretemporada.

600.000 dólares en premios

Durante tres días, los jugadores competirán por el codiciado trofeo de la Reserve Cup y por una parte del mayor premio en metálico de la historia del pádel, con un total de 600 000 dólares en premios.

El equipo ganador de la Reserve Cup se lleva un botín de 160.000 dólares, es decir, 20.000 dólares por jugador, mientras que el subcampeón ganará un total de 80.000 dólares (10.000 por jugador).

Pero el montante total que pueden llegar a ganar los jugadores puede crecer bastante si tenemos en cuenta que por cada partido ganado cada jugador se lleva 12.500 dólares, mientras que los jugadores suplentes ganan 6.000 dólares por victoria conseguida si llegan a jugar algún partido.

Unas cifras solo al alcance de un torneo de la talla de la Reserve Cup que apuesta por el pádel espectáculo con todas las figuras dando el máximo y ofreciendo un sinfín de highlights en el 20x10.

El año pasado Coki Nieto se erigió en el jugador que más dinero ganó en la Reserve Cup. El jugador madrileño ganó la Reace Winner y se llevó un premio de 66.000 dólares que añadió a los 180.000 que ganó su equipo, el Team Reserve. Curiosamente, este año Coki será una de las grandes ausencias del torneo junto a la de Juan Lebrón.