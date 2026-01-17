El increíble regalo que Marta Marrero se ha hecho para su cumpleaños

El 16 de enero quedará grabado para siempre en la memoria de Marta Marrero. La exjugadora profesional de pádel celebró su 43 cumpleaños con el regalo más especial imaginable: el nacimiento de su segunda hija, Paola. Un día muy emotivo que la propia Marrero compartió con sus seguidores a través de un cariñoso mensaje en redes sociales.

“El mejor cumpleaños de mi vida. Hoy damos la bienvenida a nuestra segunda hija, Paola”, escribió la canaria en su cuenta de Instagram, agradeciendo de manera especial al equipo médico del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y dedicando unas palabras llenas de cariño a su marido, Jon Grau. “Un día que no olvidaremos jamás”, añadió, antes de expresar su deseo de que Paola conozca pronto a su hermana mayor, Flavia.

Tanto Paola como su madre Marta están muy bien ya que fue un parto sin complicaciones y pronto ambas podrán volver a casa para compartir la alegría del nacimiento de esta segunda hija con su hermana mayor Flavia.

Flavia nació en noviembre de 2023, fruto también de la relación entre Marrero y Grau, con quien comparte no solo su vida personal, sino también su proyecto empresarial. Ambos, junto a Daniel Oses, lideran el proyecto Aurial Padel, una de las redes de clubes más consolidadas de Catalunya, que cuenta actualmente con nueve sedes: Sant Cugat, Vic, Cornellà, Sabadell, Lleida, Reus, Terrassa, Bratislava y Viladecavalls.

Deporte y maternidad

La maternidad ha marcado el último tramo de la vida deportiva de Marta Marrero. La exnúmero uno del mundo, que cambió el tenis por el pádel en una decisión más que acertada, se retiró por primera vez en diciembre de 2022 para convertirse en madre. Tras el nacimiento de Flavia y unos meses de baja, la canaria regresó a la competición en junio de 2024 demostrando que, pese a que es muy complicado, se puede ser madre y deportista profesional.

Tras quedarse de nuevo embarazada, Marrero tomó una de las decisiones más difíciles de su carrera y colgó la pala de manera definitiva en julio de 2025, cerrando así una trayectoria brillante en las pistas en la que alcanzó el número uno primero junto a Alejandra Salazar y posteriormente jugando al lado de Martita Ortega.

Hoy, lejos de los focos de la alta competición, Marrero vive una etapa plena, centrada en su familia y en el crecimiento de Aurial Padel. Y este 16 de enero, con 43 años recién cumplidos y Paola en brazos, confirmó que sigue consiguiendo victorias, pero ya no dentro del 20x10.