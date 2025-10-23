Impulso para Premier Padel con un nuevo socio global

Heineken® 0.0 ha anunciado una alianza histórica con Premier Padel, el circuito profesional de pádel más importante del mundo. A partir de 2026, la marca sin alcohol del gigante cervecero se convertirá en el socio cervecero global del Tour, marcando su debut en el deporte de mayor crecimiento a nivel internacional.

La unión no es casual. Heineken 0.0, símbolo de una nueva forma de socializar sin renunciar al sabor, encuentra en el pádel un terreno natural: un deporte que combina competitividad, estilo de vida activo y, sobre todo, comunidad. Según datos del propio circuito, más del 70 % de los jugadores y jugadoras aseguran practicarlo por su dimensión social, y muchos prolongan esa experiencia fuera de la pista, compartiendo momentos de convivencia tras los partidos.

Más allá del pádel

“Para Heineken 0.0, esta alianza va más allá de los partidos. Se trata de conectar con una comunidad global que busca equilibrio, experiencias reales y bienestar”, explicó Bram Westenbrink, director comercial de Heineken. “Queremos ofrecer nuevas formas de reunir a la gente: animando a los profesionales, jugando con amigos o disfrutando de una cerveza sin alcohol tras el partido. Con Premier Padel, ofreceremos experiencias compartidas inolvidables”, añadió.

Desde Premier Padel, su director ejecutivo David Sugden calificó la asociación como “una declaración de intenciones potente”. “La unión de una marca icónica como Heineken con el principal circuito profesional del mundo demuestra el momento histórico que vive nuestro deporte. Este acuerdo refleja el impulso global y el atractivo que el pádel está generando a nivel comercial, deportivo y social”, subrayó.

Una clara apuesta por la expansión

Durante 2025, el circuito celebró 24 torneos en 16 países, incluyendo su debut en Estados Unidos, y planea expandirse en 2026 hacia nuevas regiones como Asia. Con más de 600 jugadores y jugadoras de 29 nacionalidades, Premier Padel se ha consolidado como una plataforma de crecimiento internacional, diversidad y excelencia.

El patrocinio permitirá a Heineken 0.0 reforzar su conexión con el público global del pádel, un deporte que simboliza valores compartidos con la marca: energía, inclusión y equilibrio. Además, con presencia en más de 190 países, la firma garantiza que los aficionados y deportistas puedan disfrutar de una Heineken 0.0 —o de una Heineken tradicional— en cualquier rincón del planeta.

La entrada de Heineken en el pádel confirma lo que muchos ya intuían: el deporte de las cuatro paredes se ha convertido en una de las plataformas más atractivas para las grandes marcas globales, y su crecimiento no muestra signos de frenar. A partir de 2026, el sonido de la pelota contra el cristal vendrá acompañado del inconfundible sabor —sin alcohol— de Heineken 0.0.