Impacto en el pádel: Gemma Triay y Rodri Ovide rompen su alianza tras seis años en la cima

La separación entre Gemma Triay y Rodri Ovide no solo sorprende por el momento, sino por el fuerte vínculo que ambos habían construido durante más de seis años y medio trabajando juntos.

Este domingo anunciaban, de mutuo acuerdo, una “pausa” en su relación profesional. Un mensaje cargado de cariño, respeto y admiración mutua que deja claro que no se trata de una ruptura traumática, sino del cierre —o suspensión— de una etapa extraordinaria.

“Han sido 6 años y medio increíbles, compartiendo sueños, retos y momentos que jamás olvidaremos. Juntos hemos conseguido cosas que parecían imposibles y hemos llegado a lo más alto del ránking”, escribió la jugadora menorquina, recordando una trayectoria que cambió su carrera y marcó una era en el pádel femenino.

El impacto de la noticia cobra todavía más dimensión si se recuperan las palabras que la propia Triay dedicó a Ovide en abril de 2025 en una entrevista concedida a SPORT. Entonces, la menorquina definía así el papel de su técnico en su vida: “Ha sido la persona que me ha ayudado a entender mejor el pádel y que me ha llevado arriba, a mejorarme en todos los aspectos, tenemos una confianza muy buena, brutal, vemos el pádel muy similar y esto también ayuda. Nos conocemos mucho, sabe perfectamente lo que me tiene que decir en cada momento y sé que aunque a veces me pueda es siempre para un bien mío. Es una persona superimportante y especial para mí”.

Bajo la dirección del técnico argentino, Gemma alcanzó el número uno del mundo en 2020 por primera vez jugando al lado de Lucía Sainz, posteriormente lo lograría también en 2021 y 2022 con Alejandra Salazar de pareja mientras que este 2025 volvió a tocar la cima con Delfi Brea, pero siempre con el entrenador argentino a si lado. Con él se reinventó en distintas etapas y logró consolidarse como una de las grandes referentes del circuito femenino. Ovide fue mucho más que un entrenador para la jugadora balear: fue el arquitecto táctico de su evolución y, sobre todo, un pilar emocional en los momentos más delicados.

Por eso el mensaje compartido este domingo encaja con esa misma línea de complicidad: “Más allá de lo profesional, somos familia”. Una frase que explica perfectamente la dimensión del vínculo que han decidido poner en pausa.

El pádel pierde, al menos temporalmente, una de sus sociedades más estables y exitosas. Ahora se abre un nuevo escenario para ambos. Pero si algo dejan claro sus palabras —las de ayer y las de hace casi un año— es que el respeto y la admiración siguen intactos.