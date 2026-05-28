Ignacio Soto Borja: “El pádel está destinado a ser la unión de la humanidad”

Ignacio Soto Borja es un nombre clave en el pádel ya que junto a Enrique Corcuera, fueron los fundadores de este deporte. Realmente el deporte lo creo Corcuera en 1969, pero junto a nuestro protagonista decidieron darle forma de deporte con una reglamentación arbitral, de palas, pelotas, pistas, etc... Fue el paso decisivo para que el pádel sea lo que es hoy en día, una industria que mueve millones de euros en todo el mundo. Con ocasión del Padel World Summit, este notario mexicano de 81 años se desplazó a Barcelona para participar del congreso celebrado esta semana en Fira de Barcelona.

A mí se me puede ocurrir inventarme una receta o cómo decorar mi salón, pero jamás se me ocurriría inventarme un deporte. ¿Cómo imaginó esta posibilidad?

El deporte del pádel tiene tres etapas: La creatividad, el hacerlo institucional y la que estamos ahora, que ya es una industria. Aquí estás viendo en este tercer evento de este Padel World Summit que los cinco continentes están aquí haciendo negocio con un deporte. El que se inventó el deporte tuvo dos necesidades concretas. Primero, tener un deporte en su casa, un juego, para pasar con su familia y sus amigos, que son las dos columnas vertebrales que se han dado en todo el mundo. La gente necesita estar con la familia y necesita socializar, sobre todo ahora que estamos ya supeditados a los celulares, a las televisiones y a los medios digitales. Esa fue la idea hace 57 años. Y el reglamento lo hizo su esposa porque Enrique Corcuera recambiaba las reglas y la esposa le puso orden. Creó un reglamento de un juego casero y con ese reglamento se expandió el deporte en Argentina y en España.

Pero sin reglamentación

Exacto, le faltaban reglas. La pala no estaba regulada. El nombre no era el nombre que tenemos actualmente. Con Julio Alegría, que fue el que fundó la Federación Internacional de Padel aquí en España, y nosotros, yo fui presidente de la Federación Mexicana y vicepresidente de la Internacional, le pusimos el nombre de Pádel y revisamos las reglas caseras para convertirlo en deporte, reglas de arbitraje, marcaje, donde rescatamos lo que viene del ‘jeu de paume’ francés o Real Tenis’ en Inglaterra.

Y las pistas

Lo más importante fue que le pusimos orden a las canchas, las hicimos oficiales. Para poder dar una expansión global hicimos estudios de cómo podía patentarse las canchas de vidrio, porque hicimos estudios con madera, con plásticos, con grosores de vidrio, con las estructuras metálicas. Así, las canchas de vidrio se patentaron, pero no con la idea de hacer algo exclusivo de un negocio, sino para ponerle orden al deporte y que se pudiera expandir porque este es un negocio que es para todo el mundo. ¿Y por qué ha crecido?

El pádel ha crecido porque estamos ya en la parte industrial. Todo el mundo está haciendo negocio con el pádel.

Pues eso, ¿por qué ha crecido?

Porque estamos en la parte industrial. Todo el mundo está haciendo negocio ya con el pádel. El que pone los vidrios hace negocio, el que pone las estructuras metálicas hace negocio, el que da clases hace negocio, el que pone clubes hace negocio… Es una fuente de economía y de relación social y turística muy importante.

En 2032 el pádel será ya deporte olímpico en Australia

Y cuando ve cómo ha crecido, ¿ustedes podían llegar a imaginar que esto pasaría?

Yo estuve en las Olimpiadas del año 68 en México. Estuve en la clausura, en la inauguración, estuve en la Villa Olímpica, vi todos los deportes, vi los deportes que había que pretendían ser olímpicos, y vi que era el squash uno de ellos. Cuando yo descubrí el pádel y lo ordenamos, dije esto no tiene pinta para que pueda ser un deporte olímpico. Y desde el año 1994 hicimos lo que ordena la parte olímpica, que sería ser un deporte conocido y el Comité Olímpico Mexicano hizo el festival para dar a conocer el deporte que aspiraba a ser olímpico. Después vinieron las exhibiciones en Mar del Plata en el año 95. En el 2023 estuvimos en Polonia, en los Juegos Europeos y el pádel fue deporte de exhibición. Ahora en Turquía viene ya como deporte de competición. Y en 2032 será ya deporte olímpico en Australia.

¿Es la ilusión de su vida ver el pádel olímpico?, porque oficial no es.

Oficial va a ser. Se empezó con esta idea.

Cualquiera que se meta en una pista de pádel siente que puede llegar a practicarlo. Ese es el secreto del pádel

Una curiosidad, ¿por qué reja en los lados cuando desvirtúa el rebote de la pelota?

Originalmente los muros eran corridos, pero hubo otra necesidad: que la gente iba a ver el juego y no podía verlo. Las rejas le dieron más dinamismo al juego. Y luego quitaron las paredes de ladrillo y se pusieron de vidrio para que la gente lo viera, para que fuera predecible lo que había pasado. Es un deporte que lo ve la gente y lo juega la gente. En una carrera de coches, de Fórmula 1, tú ves los giros de los coches, como corren, pero eso no lo juegan. Y otra curiosidad es que el éxito es básicamente porque las mujeres están participando. Porque el 50% de los jugadores del pádel son mujeres. Si se ponen a practicar golf, es muy difícil, se ponen a practicar tenis, es muy difícil, pero cualquiera que se meta en una pista de pádel siente que puede llegar a practicarlo. Ese es el secreto del pádel

¿Qué sensación le genera ver cómo ha evolucionado el deporte?

Así como los que practicaban en las olimpiadas el salto de altura, el salto de longitud antes, yo veo las olimpiadas ahora y digo estos no son seres humanos. Aquí ya está pasando con el pádel que vemos a los profesionales y decimos que eso es inalcanzable para nosotros. Pero por esto están los sectores de la FIP para los profesionales, los juniors, cada uno tiene su categoría. Y dentro de ello está ya la Copa América, la Copa Europa, la Copa Asia… Este deporte está destinado a ser la unión de la humanidad. El ambiente de lo que pasa en las olimpiadas va a pasar con el pádel.

¿Los cambios del reglamento? La esencia se respeta. Hoy se televisa a más de ciento veinte países y se ha adecuado a las necesidades actuales.

¿Usted está de acuerdo con las nuevas normas que están aplicando al pádel por ejemplo el star point?

La esencia se respeta. Y se trata de dar facilidades para que el deporte pueda ser televisado. Hoy se televisa a más de ciento veinte países y se ha adecuado a las necesidades actuales. Pero la esencia es la mía: un deporte familiar y un deporte social.

Supongo que no es ajeno a los conflictos que ha vivido el pádel ¿Cómo los ha vivido? ¿Interviene?

Mi papel fue cofundador del pádel y ¡no tengo nada que hacer en el pádel ya!

El pádel ya no está manos de un grupo nada más, está en manos de una industria. Todo el mundo tiene interés en que esto camine.

¿Pero le entristece que haya estos conflictos? ¿O es parte del business?

No hay negocio que no vaya resolviendo los conflictos y uno de dos: o se acaba el asunto o sirve para regular. Y los habrá los siguientes años, pero eso no lo para nadie. ¿Por qué? Porque ya no está manos de un grupo nada más, está en manos de una industria. Todo el mundo tiene interés en que esto camine.

¿Por qué es en España donde realmente ha explotado el pádel?

Explotó primero en Argentina.

Sí, pero se diluyó.

En España el príncipe Alfonso Von Hohenlohe-Langenburg fue quien llevó el pádel. Tras jugar en la pista de Enrique Corcuera en Acapulco, se hizo construir una pista en el Club Marbella donde acudían muchas personas de la jet set, y fue José María Aznar uno de los que más lo popularizó junto con Plácido Domingo, que se construyó una pista en casa.

Por cierto, que el otro día dijo Bertin Osborne que Aznar era “un paquete inhumano” jugando a pádel.

Osborne me acompañó a la inauguración de la primera pista de pádel en Marbella y fue uno de los primeros padelistas en España

¿Qué le falta al pádel para que en México, su origen, tenga una gran expansión?

Nadie es profeta en su propia tierra. Hacía falta un presidente de la Federación con ganas de tirar eso adelante y lo tenemos (Jorge Mañé). Y en este momento tiene una expansión brutal, pero tenemos un antecedente que es el juego de pelota de más de 3000 años así que vas a ver la lata que va a dar. Ahora que México ya se está metiendo al pádel vamos a ver quién nos para.

¿Usted ha jugado mucho al pádel?

Yo sí jugué, pero te voy a decir una cosa, sacar al deporte adelante y jugarlo requiere mucho tiempo y es incompatible dedicarse en pleno a ambas cosas.

Dígame algún secreto del nacimiento de este deporte. Algo que no haya contado a nadie.

No, fue todo muy natural.

Yo peleé en su reglamento inicial porque fuera un juego social que era la idea original, pero nos peleamos con los españoles porque ellos decían que esto era un deporte y que desde el primer momento se iba a matar y lo aceptamos.

¿No hubo alguna norma o algún detalle que usted quería poner y no se puso?

Yo peleé en su reglamento inicial porque fuera un juego social. Es decir, se sacaba y hasta el tercer golpe no se empezaba a jugar, que fuera un juego, la idea original, pero nos peleamos con los españoles porque ellos decían que esto era un deporte y que desde el primer momento se iba a matar y aceptamos lo que dijeron ustedes.

O sea que si el pádel es más competitivo es por culpa de los españoles.

Sí. La furia española. (risas)

Seguramente gracias a ello es más profesional.

Claro, claro. No es un juego, es un deporte, y un deporte es competencia.

Usted ha hecho algo muy importante por todos nosotros, los fans del pádel.

Porque quiero que el mundo esté comunicado a través del deporte. Le corresponde al pádel comunicar el mundo y es lo que estamos haciendo. No es un deporte mexicano, es un deporte mundial y es el mismo idioma. Esa es la misión del pádel y que cada uno haga negocio a través de su propia actividad y estamos ayudando a que se esté haciendo deporte, socialización y conocimiento.

Y moviendo muchos millones.

Eso los que lo están haciendo. Yo me quedé rezagado porque no era mi interés.

Le tendrían que dar un porcentaje por cada euro que gana aquí la gente.

Noticias relacionadas

El pádel es una marca y lo podríamos haber utilizado, podríamos haber utilizado la patente de las canchas, pero no, porque hubiéramos hecho negocio unos cuantos, y es un negocio de todos. El pádel que era una marca se volvió en un nombre genérico.