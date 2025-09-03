Iciar Montes entra en la FIP para dirigir el nuevo Tour dedicado a los Amateurs

Para comprender lo central que es en los proyectos futuros de la Federación Internacional de Pádel el FIP Tour destinado a los Amateurs de todo el mundo – cuyos detalles se revelarán en las próximas semanas – basta con leer el nombre de quien tendrá la responsabilidad de dirigirlo: Iciar Montes. La actual seleccionadora del equipo femenino español, campeona de Europa y del mundo, cuenta con un currículum como jugadora de referencia mundial que se refleja en su trayectoria como técnica de máximo nivel.

Como jugadora, fue número uno del mundo durante 12 años, conquistó nueve títulos mundiales – cinco por parejas y cuatro por equipos con España – y desde 2016, cuando asumió el cargo de seleccionadora nacional, ha ganado cinco títulos mundiales y tres europeos, con el doblete firmado por sus jugadoras en 2024. Iciar Montes tiene una capacidad única para gestionar el talento tanto a nivel juvenil – no es casualidad que su España sea una máquina extraordinaria, una combinación perfecta entre la explosión de jóvenes promesas y la consolidación de las mejores jugadoras del circuito mundial – como en el acompañamiento de las grandes estrellas del Ranking FIP.

“Iciar Montes entra en el equipo deportivo de la FIP poniendo a disposición su bagaje técnico, su experiencia, entusiasmo y pasión, que contribuirán a dar aún más fuerza y color a un proyecto único, un proyecto dedicado a los más de 30 millones de jugadores en el mundo que por fin podrán disfrutar de un Tour propio, cuyos detalles desvelaremos en las próximas semanas”, declaró el presidente de la FIP, Luigi Carraro. La elección de Iciar Montes se enmarca en la nueva perspectiva “piramidal” de la FIP, dentro de la cual la base de practicantes y los jugadores y jugadoras de los circuitos profesionales forman parte de un único sistema, con las debidas diferencias, concebido para hacer que el pádel sea cada vez más central y difundido a nivel global, tanto como espectáculo como en la práctica.

Además de Montes, se incorpora al equipo de la FIP Silvia Jover – con una experiencia que abarca desde la UEFA y la FIFA hasta los últimos Juegos Olímpicos de París – que se encargará de la coordinación de los FIP Championships, otro pilar central en el desarrollo del pádel a nivel mundial.