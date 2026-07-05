Icardo y Jensen destronan a Triay y Brea tras una lección de pádel en Burdeos

Tamara Icardo y Claudia Jensen escribieron este domingo la página más brillante de su trayectoria como pareja al proclamarse campeonas del Betclic Bordeaux P2 tras derrotar a Gemma Triay y Delfi Brea por un contundente 3-6, 6-1 y 6-1, premio a una auténtica lección de pádel de las de Maxi Grabiel. La quinta pareja del cuadro acabó con el dominio que las número uno habían ejercido sobre ellas hasta ahora, ya que habían perdido los nueve enfrentamientos anteriores, y levantó el primer título de su proyecto precisamente ante las rivales más difíciles.

La final comenzó con un inesperado golpe de autoridad de Icardo y Jensen. La valenciana y la argentina rompieron el saque de sus rivales para colocarse con un prometedor 0-2, aprovechando un inicio dubitativo de Triay y Brea. Sin embargo, la reacción de las líderes del ranking fue inmediata. Recuperaron el break en el siguiente juego y devolvieron el equilibrio al marcador antes de empezar a imponer su mayor experiencia en este tipo de escenarios.

Tamara y Claudia ganaron por primera vez a Delfi y Gemma / Mariano Castro / PREMIER PADEL

El momento decisivo del primer set llegó con 3-2. Icardo y Jensen resistieron tres bolas de break, pero a la cuarta Triay y Brea encontraron el premio que llevaban buscando durante varios juegos. A partir de ahí controlaron el parcial con solvencia, apoyadas en el enorme repertorio de Gemma Triay, que dejó una volea amortiguada espectacular para acercar el 5-3 antes de cerrar la manga con un nuevo break (6-3).

A partir de ahí, dominio de Tamara y Claudia

Todo cambió tras el paso por los banquillos. Lejos de acusar el golpe, Icardo y Jensen regresaron mucho más agresivas y comenzaron a dominar los intercambios. Un primer break les dio ventaja y un segundo rompió definitivamente el set (1-4). Triay y Brea no encontraron respuestas ante la intensidad de sus rivales, que enlazaron cinco juegos consecutivos para llevar el partido al tercer set con un contundente 6-1.

Con el encuentro completamente abierto, los mensajes desde los banquillos cobraron protagonismo. Maxi Grabiel sabía que estaban ante una oportunidad histórica y pidió a Tamara y Claudia "esfuerzo mental" recordando a sus jugadoras que físicamente estaban mejor. En el otro lado, Seba Nerone insistía en mantener la calma y repetía una consigna: "Paciencia y actitud".

Pero la inercia ya pertenecía por completo a Icardo y Jensen. Aunque Delfi Brea dio señales de recuperación con varios puntos de gran nivel para igualar el inicio del tercer parcial (1-1), la quinta pareja volvió a golpear con un break para situarse 1-3. A partir de ese momento el dominio fue absoluto, con un juego en blanco para el 1-4 que terminó de desarmar a las números uno.

Triay y Brea intentaron aferrarse al partido salvando una primera bola de break cuando el marcador ya era muy adverso, pero Icardo y Jensen aprovecharon la segunda oportunidad para colocarse con un contundente 1-5. Las líderes del ranking aún levantaron la primera bola de partido, aunque no pudieron evitar que sus rivales cerraran la final en la segunda oportunidad con otro 6-1.

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La victoria supone un premio histórico para Tamara Icardo, que conquista por fin su primer título de Premier Padel, y el segundo para Claudia Jensen, que vuelve a levantar un trofeo después de su éxito en Acapulco en 2024. Además, ambas rompen una racha de nueve derrotas consecutivas frente a Triay y Brea y firman la mayor sorpresa de la temporada femenina. Y otro dato demoledor, de las últimas nueve finales que han disputado Triay y Brea tan solo han ganado una, eso sí, la más importante, el Major de Roma.