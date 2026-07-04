Icardo y Jensen dan la gran campanada y desafiarán a Triay y Brea por el título en Burdeos

Habrá final inédita para Tamara Icardo y Claudia Jensen en el Premier Padel Bordeaux P2. La pareja hispanoargentina protagonizó la gran sorpresa de la jornada al derrotar por 6-4 y 6-3 a Bea González y Paula Josemaría, las segundas cabezas de serie, para alcanzar la primera final de su proyecto y confirmar que atraviesan el mejor momento de la temporada. Al otro lado de la red les esperarán Gemma Triay y Delfi Brea, que se impusieron con autoridad por 7-5 y 6-1 a Ari Sánchez y Andrea Ustero.

El triunfo de Icardo y Jensen no fue fruto de un partido brillante en cuanto a golpes ganadores, sino de un ejercicio de paciencia, disciplina táctica y regularidad que terminó desesperando a sus rivales. La valenciana y la argentina supieron alargar los intercambios, defendieron con enorme solidez y aprovecharon cada concesión de Bea y Paula para abrir una brecha que ya no volverían a cerrar.

Las advertencias de Gilardoni

Las dificultades de las número dos quedaron reflejadas en uno de los momentos más llamativos del encuentro. Durante un cambio de lado, su entrenador, Claudio Gilardoni, detectó que el partido se les escapaba más por actitud y gestión de los puntos que por cuestiones técnicas. "A ver cómo se lo digo... lamentablemente vamos a perder así, se lo aviso para que no esperen a perder, ya se lo digo yo", les dijo con sinceridad. El técnico insistió además en cuál estaba siendo la clave del encuentro: "La táctica de Icardo y Jensen es aguantar. Nos tiran buenos globos y volean mejor que nosotras". Y remató con un diagnóstico tan claro como contundente: "Cada vez que ganamos un punto agresivo, perdemos tres puntos defensivos. Son más regulares".

El discurso de Gilardoni resumió a la perfección lo que estaba ocurriendo sobre la pista. Bea González y Paula Josemaría nunca encontraron la continuidad necesaria para imponer su juego ofensivo y volvieron a mostrar esa irregularidad que ha aparecido en las últimas semanas. Después de enlazar cinco títulos consecutivos, cayeron en semifinales del Italy Major, fueron eliminadas en cuartos de Valencia, recuperaron sensaciones con el título en Valladolid y ahora vuelven a despedirse en semifinales.

Para Icardo y Jensen, en cambio, el triunfo supone un premio a la constancia. Parecía que los cuartos de final eran una barrera imposible de cruzar para la pareja hispanoargentina, pero por fin en Burdeos alcanza su primera final de 2026 y confirma el crecimiento que venía mostrando durante los últimos torneos. Además, logra una victoria de enorme prestigio ante una de las parejas más sólidas del circuito.

Las número uno recuperan sensaciones

La segunda semifinal tuvo un desarrollo muy distinto. Gemma Triay y Delfi Brea volvieron a demostrar por qué son las grandes dominadoras de la temporada y derrotaron por 7-5 y 6-1 a Ari Sánchez y Andrea Ustero en un encuentro que solo fue igualado durante el primer set.

Delfi Brea firmó una actuación sobresaliente, marcando el ritmo del partido tanto desde el fondo como en la red y siendo decisiva en los momentos importantes en el segundo set. Al otro lado, Ari Sánchez y Andrea Ustero pagaron muy caros sus errores no forzados, especialmente a partir del segundo parcial, cuando el partido se les escapó definitivamente y ya no encontraron la manera de frenar el vendaval de la pareja número uno.

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La final de Burdeos enfrentará así a dos parejas que llegan por caminos muy diferentes. Gemma Triay y Delfi Brea buscarán añadir un nuevo título a una temporada extraordinaria, mientras Tamara Icardo y Claudia Jensen intentarán culminar el torneo de sus vidas conquistando el primer trofeo de su proyecto conjunto. Tras eliminar a las número dos, ya han demostrado que en Burdeos nada parece imposible.