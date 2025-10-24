Ibai Llanos a Fernando Belasteguín: "Si pongo la paleta firme me rompes la muñeca"

Cuando Ibai Llanos decidió que quería “sentir la sensación real de velocidad”, lo que no sabía es que se metía de lleno en uno de los desafíos más difíciles del pádel… junto al mismísimo Fernando Belasteguín. Y claro: cuando Bela te invita al reto, no hay marcha atrás.

Tal como él cuenta en su post de Instagram: “@ibaillanos hizo el desafío de probar con jugadores profesionales diferentes deportes y quería sentir la sensación real de velocidad. También lo hizo en fútbol, baloncesto, y otros deportes. Pasamos un rato divertido y muy agradecido por ayudarnos a difundir el pádel entre sus seguidores!”, le comenta Bela después de la divertida experiencia que vivieron juntos.

Así que allí que se presentaron: Bela, siempre con esa elegancia de maestro del pádel, y Ibai, con la curiosidad de quien pide pista para probarlo “todo”. El objetivo: que Ibai experimentase en el pádel la velocidad, la precisión y la sorpresa de ver una bola llegar… y tener que reaccionar.

Bela en modo maestro, le explica a Ibai, que está completamente enganchado al pádel, que la velocidad de la pelota cuando Bela hace una bajada de pared suele ser de 135 o 140 km/h. Además le específica que están a unos diez metros de distancia del rival que está cubriendo la red. Ante tales expectativas, Llanos asegura que no se va a quedar en la red a recibir estos misiles de Bela. El ex jugador argentino le tranquiliza diciéndole que no le tirará al cuerpo sino a los costados así que él debe intentar bloquear la bola. Ibai hace broma diciendo: "Yo creo que si pongo la paleta firme me rompes la muñeca".

Fernando Belasteguín, en una entrevista para SPORT / SPORT.es

Entre risas, buen rollo y algún “¡Wow!” y "su p... madre" el Youtuber decía: "Es que le pega como si estuviera enfadado", desatando las risas de Fernando. Ibai intentó bloquear alguna de las bajadas de Pared de Bela. "Es que da cosa", iba diciendo un poco 'acojonado' enganchado en la red.

La realidad es que Ibai no tocó ni una bola mientras Bela se tomó el reto en serio, sólo cuando el argentino decidió bajar la velocidad de sus golpes Llanos logró tocar alguna pelota y devolver solo una. Todo un triunfo para el famoso youtuber español.

El siguiente reto fue devolver algún saque a Bela cosa que tampoco consiguió hasta que Fernando cedió algo de nivel. En fin, que fue una bonita jornada celebrada en el nuevo Bela Padel Center inaugurado hace un mes en Barcelona y donde se puede vivir el pádel en un auténtico paraíso de este deporte.

Bela no dudó en agradecer a Ibai, que tiene a más de 15 millones de seguidores por todo el mundo, que con estos retos se dé a conocer más este deporte que el youtuber lleva tiempo practicando y que tanto le gustó que incluso se construyó una pista en su casa para poder practicar.