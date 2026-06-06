Iago Fuertes hace historia en Valencia: el jugador más joven en ganar un partido en un P1 de Premier Padel

La irrupción de Iago Fuertes sigue quemando etapas a una velocidad vertiginosa. El joven jugador gallego se convirtió este sábado en el jugador más joven de la historia en ganar un partido en un torneo P1 de Premier Padel tras imponerse, junto a Ferran Insa, a Samu Rivas y Alfonso Sánchez por un doble 7-5 en la primera ronda de la fase previa del Valencia P1.

Con apenas 16 años, el jugador nacido en Narón (A Coruña) continúa ampliando un palmarés que ya le sitúa entre las grandes promesas del pádel español. Campeón del mundo, de Europa y de España en categorías de menores, el drive gallego dio un paso más en su precoz carrera al estrenarse con victoria en una de las pruebas más importantes del calendario profesional.

El escenario tampoco era uno cualquiera. La Fonteta, uno de los recintos más emblemáticos del deporte valenciano, fue testigo de un momento que puede marcar el inicio de una larga trayectoria en la élite. Fuentes, nacido el 13 de febrero de 2010, mostró personalidad y madurez impropias de su edad para superar un exigente debut junto a Ferran Insa.

Tras el encuentro, el joven gallego no ocultó su emoción en declaraciones a SPORT. "La verdad es que estoy muy contento. Es algo increíble ganar en mi primer P1. Siempre soñé desde pequeño estar jugando estos torneos y aún encima jugar en La Fonteta es increíble", dijo emocionado tras explicar que "empecé a jugar más o menos con cuatro años".

Pese al récord conseguido, Fuertes tiene claro que esto es solo el principio. "Soy consciente de lo que logré y estoy muy contento, pero no me conformo y mañana intentaremos dar más", aseguró con la ambición que caracteriza a los grandes talentos y que aspira a entrar en cuadro en el torneo valenciano.

El jugador de Narón también habló de los objetivos que se marca para esta temporada, en la que está dando sus primeros pasos como profesional. "Mis objetivos para este año son sobre todo disfrutar de estas cosas y de estos torneos, ya que en teoría no debería estar jugando por mi edad. Para mí es algo único y espero estar jugando muchos más".

Iago Fuertes tiene un futuro muy prometedor en el pádel profesional / RRSS

Como muchos jóvenes jugadores de la nueva generación, Fuertes tiene referentes muy claros. "Mi ídolo es Agustín Tapia, pero en quien me fijo mucho es en Chingotto y Di Nenno", confesó, destacando la inteligencia táctica y la capacidad competitiva de dos de los jugadores más admirados del circuito.

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Con esta victoria, Iago Fuertes añade una nueva página a una trayectoria que apunta muy alto. A sus 16 años ya ha conquistado todos los grandes títulos posibles en menores y ahora comienza a dejar su huella también en el pádel profesional. Valencia ya forma parte de su historia. Y, visto lo visto, parece solo el primer capítulo.