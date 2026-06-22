Horario y dónde ver el Valladolid P2 2026 en directo, online y por TV
Te contamos dónde ver los torneos de Premier Padel por televisión y online en España y en el resto del mundo
Angie F.G.
El circuito Premier Padel celebra su undécimo torneo esta semana con el Valladolid P2, que se disputará en el la Plaza Mayor con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.
Los eventos de la categoría P2 reparten un total de 600 puntos, por detrás de los Major (2.000) y de los P1 (1.000). En total hay diez torneos de categoría P2 durante la temporada y el de Valladolid es el sexto que se celebra después de los de Gijón, Cancún, Newgiza, Bruselas y Asunción.
El cuadro principal del torneo que se disputa en Valladolid se inicia este 23 de junio y finaliza el 28 del mismo mes. El torneo reparte un total de 264.534 euros en premios. La competición arranca este martes a las 19.00 horas (CET), con parte de la primera ronda masculina. El resto de jornadas comenzará a las 09.00 horas (CET) hasta el sábado con la disputa de las semifinales. El domingo 28 lo hará a las 17.00 con las finales como protagonistas.
DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV
El Premier Padel Tour 2025 y el Valladolid P2 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.
En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).
En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.
Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.
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