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Horario y dónde ver el Valencia P1 2026 en directo, online y por TV

Te contamos dónde ver los torneos de Premier Padel por televisión y online en España y en el resto del mundo

Guille Collado y Pol Hernández debutan este lunes en Valencia

Guille Collado y Pol Hernández debutan este lunes en Valencia / Silvestre Szpylma/Premier Padel

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Angie F.G.

El circuito Premier Padel celebra su décimo torneo esta semana con el Valencia P1, que se disputará en el La Fonteta con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.

Los eventos de la categoría P1 reparten un total de 1.000 puntos, por detras de los Major (2.000) y por delante de los P2 (600). En total hay diez torneos de categoría P1 durante la temporada y el de Valencia es el cuarto después de los de Riyadh, Miami y Buenos Aires.

El cuadro principal del torneo que se disputa en Valencia se inicia este 8 de junio y finaliza el 14 del mismo mes. El torneo reparte 479.068 euros en premios. La competición arranca este lunes a las 09.00 horas (CET), con la primera ronda masculina. El resto de jornadas comenzará a las 10.00 horas (CET) hasta el viernes. El sábado 13 la jornada dará comienzo a las 12.00 h. (CET) con la disputa de las semifinales y el domingo 14 lo hará a las 14.00 con las finales como protagonistas.

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2025 y el Valencia P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.

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