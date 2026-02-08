Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Horario y dónde ver el Riyadh Premier Padel P1 2026 en directo, online y por TV

Te contamos dónde ver los torneos de Premier Padel por televisión y online en España

Coello y Tapia, ganadores el año pasado en Riad

Coello y Tapia, ganadores el año pasado en Riad / Premier Padel

Angie F.G.

El circuito Premier Padel arranca esta semana con el Riyadh Premier Padel P1, que se lleva a cabo en el Padel Rush Arena de la ciudad de Arabia Saudí con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.

Los eventos de la categoría P1 reparten un total de 1.000 puntos, por detrás de los Major (2.000) y por delante de los P2 (600). En total hay diez torneos P1 durante la temporada y el de Riad es el primero de este 2026.

El cuadro principal del torneo que se disputa en Riad se inicia este lunes 9 de febrero y finalizará el sábado 14 del mismo mes. El torneo reparte 479.068 euros en premios. La competición arranca este lunes a las 10:00 horas (CET), con los primeros partidos de la primera ronda tanto masculina como femenina. El resto de jornadas comenzará igualmente a las 10.00 horas (CET) mientras que el jueves día 12 de febrero; el viernes 13 y el sábado 14 arrancará a las 13.00 horas (CET) con los cuartos de final, las semifinales y las finales respectivamente. Recordemos que el torneo saudí finaliza en sábado.

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2025 y el Riad P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.

