Horario y dónde ver el Pretoria P1 2026 en directo, online y por TV

El circuito Premier Padel celebra su decimocuarto torneo esta semana con el Pretoria P1, que se disputará en el SunBet Arena de la ciudad sudafricana con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas excepto la formada por Ari Sánchez y Andrea Ustero, baja por la lesión de esta última.

Los eventos de la categoría P1 reparten un total de 1.000 puntos, por detrás de los Major (2.000) y por delante de los los P2 (600). En total hay diez torneos de categoría P1 durante la temporada y el de Pretoria es el sexto que se celebra después de los de Riad, Miami, Buenos Aires, Valencia y Málaga.

El cuadro principal del torneo que se disputa en Pretoria se inicia este 27 de julio y finaliza el 2 de agosto. El torneo reparte un total de 479.068 euros en premios. El cuadro principal arranca este lunes a las 17.00 horas (CET), con parte de la primera ronda masculina. La jornada del miércoles también comenzará a las 09.00 horas (CET) mientras que jueves y viernes con la disputa de los octavos de final y los cuartos de final, respectivamente, la jornada arrancará a las 10.00. El sábado 1 de agosto comenzarán los partidos a las 13.00 h. con la disputa de las semifinales, misma hora en que arrancará la jornada del domingo 2 con las finales como protagonistas.

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2025 y el Pretoria P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.