Horario y dónde ver el París Major 2026 en directo, online y por TV

El circuito Premier Padel celebra su decimos´petimo torneo esta semana con el París Major, que se disputará en Roland Garros con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.

Los eventos de la Major reparten un total de 2.000 puntos, por delante de los P1 (1.000) y de los P2 (600). En total hay cuatro torneos de categoría Major durante la temporada y el de París es el primero después de que se tuviera que suspender el de Qatar, programado para abril, debido al conflicto bélico en oriente medio.

El cuadro principal del torneo que se disputa en París se inicia este 7 de septiembre y finaliza el 13 de este mismo mes. El torneo reparte un total de 1.044.849 euros en premios. El cuadro principal arranca este lunes a las 16.00 horas (CET), con la primera ronda masculina. El martes arrancará a las 12.00 h. (CET) mientras que el miércoles lo hará a las 11.00 h. (CET) el jueves se iniciará la jornada a las 12.00 h. (CET), el viernes y el sábado lo harán una hora más tarde, a las 13.00 h. (CET) y la jornada del domingo 13 con las finales como protagonistas arrancará a las 14.00 h. (CET).

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2025 y el París Major se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.