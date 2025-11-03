Horario y dónde ver el Mundial de Pádel por Parejas 2025 en directo, online y por TV

El circuito FIP World Cup Pairs arranca esta semana en Kuwait, siendo la sede el magestuoso The Arena de la ciudad del Próximo Oriente con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas incluidos los número uno ausentes en Newgiza.

El evento, que se disputa por primera vez este 2025 repartiendo 2.000 puntos a los ganadores, se celebrará cada dos años y está considerado como el quinto Majo, puesto que hay muchísimos puntos en juego y los resultados pueden ser determinantes de cara al ranking de final de año.

El cuadro principal del torneo que se disputa en Kuwait se inició este lunes 3 de noviembre y finalizará el domingo 9 de noviembre. El torneo reparte más de un millón de euros en premios. La competición arrancó este lunes a las 11:00 horas (CET), con los primeros partidos la primera ronda masculina. El resto de jornadas comenzarán también a las 11.00 horas (CET). La diferencia horaria con Kuwait es de +1 hora.

DÓNDE VER EL MUNDIAL POR TV

El Mundial por Parejas de Kuwait se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de la FIP, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.