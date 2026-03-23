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Horario y dónde ver el Miami P1 2026 en directo, online y por TV

Te contamos dónde ver los torneos de Premier Padel por televisión y online en España y en el resto del mundo

El P1 de Miami arranca hoy sin apenas descanso tras el torneo de Cancún

El P1 de Miami arranca hoy sin apenas descanso tras el torneo de Cancún / Premier Padel

Angie F.G.

El circuito Premier Padel celebra su cuarto torneo esta semana con el Miami P1, que se lleva a cabo en el Miami Beach Convention Center de la ciudad americana con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.

Los eventos de la categoría P1 reparten un total de 1.000 puntos, por detrás de los Major (2.000) y por delante de los P2 (600). En total hay diez torneos P1 durante la temporada y el de Miami es el segundo de este 2026.

El cuadro principal del torneo que se disputa en Miami se inicia este lunes 23 de marzo y finalizará el domingo 29 del mismo mes. El torneo reparte 479.068 euros en premios. La competición arranca este lunes a las 20:00 horas (CET), con los primeros partidos de la primera ronda masculina. El resto de jornadas comenzará a las 15.00 horas (CET) excepto el sábado 28 que arrancará a las 17.00 horas (CET) con las semifinales y mientras que el domingo 29 la jornada dará comienzo a las 21.00 h. (CET) con la disputa de las finales.

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2025 y el Miami P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.

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