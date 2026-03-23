Horario y dónde ver el Miami P1 2026 en directo, online y por TV

El circuito Premier Padel celebra su cuarto torneo esta semana con el Miami P1, que se lleva a cabo en el Miami Beach Convention Center de la ciudad americana con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.

Los eventos de la categoría P1 reparten un total de 1.000 puntos, por detrás de los Major (2.000) y por delante de los P2 (600). En total hay diez torneos P1 durante la temporada y el de Miami es el segundo de este 2026.

El cuadro principal del torneo que se disputa en Miami se inicia este lunes 23 de marzo y finalizará el domingo 29 del mismo mes. El torneo reparte 479.068 euros en premios. La competición arranca este lunes a las 20:00 horas (CET), con los primeros partidos de la primera ronda masculina. El resto de jornadas comenzará a las 15.00 horas (CET) excepto el sábado 28 que arrancará a las 17.00 horas (CET) con las semifinales y mientras que el domingo 29 la jornada dará comienzo a las 21.00 h. (CET) con la disputa de las finales.

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2025 y el Miami P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.