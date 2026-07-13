Horario y dónde ver el Málaga P1 2026 en directo, online y por TV

El circuito Premier Padel celebra su décimotercer torneo esta semana con el Málaga P1, que se disputará en el Pabellón Martín Carpena de la ciudad andaluza con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.

Los eventos de la categoría P1 reparten un total de 1.00 puntos, por detrás de los Major (2.000) y por delante de los los P2 (600). En total hay diez torneos de categoría P1 durante la temporada y el de Málaga es el quinto que se celebra después de los de Riad, Miami, Buenos Aires y Valencia.

El cuadro principal del torneo que se disputa en Málaga se inicia este 13 de julio y finaliza el 19 del mismo mes. El torneo reparte un total de 479.068 euros en premios. La competición arranca este lunes a las 09.00 horas (CET), con parte de la primera ronda masculina. El resto de jornadas comenzará a las 10.00 horas (CET) hasta el viernes con la disputa de los cuartos de final. El sábado 4 de julio comenzarán los partidos a las 12.00 h. con la disputa de las semifinales mientras que el domingo 5 lo hará a las 14.00 con las finales como protagonistas.

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2025 y el Málaga P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.