Horario y dónde ver el Madrid Premier Padel P1 2025 en directo, online y por TV

El circuito Premier Padel sigue adelante esta semana con la disputa del Madrid Premier Padel P1, que se lleva a cabo en el Movistar Arena de la ciudad madrileña con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.

Los eventos de la categoría P1 reparten un total de 1.000 puntos, por detrás de los Major (2.000) y por delante de los P2 (600). En total hay diez torneos P1 durante la temporada.

El cuadro principal del torneo que se disputa en Madrid se inicia este martes 2 de septiembre y finalizará el domingo 7 de septiembre. El torneo reparte 474.500 euros en premios. La competición arranca este martes a las 9:00 horas (CET), con los primeros partidos la primera ronda tanto masculina como femenina. El resto de jornadas comenzará a las 9.00 horas desde este martes hasta el viernes día 5 de septiembre; el sábado 6 de septiembre arrancará a las 12.00 horas con las semifinales y el domingo 3 a las 16.00 h. con las finales.

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2024 y el Madrid P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.