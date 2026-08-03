Horario y dónde ver el Londres P1 2026 en directo, online y por TV

El circuito Premier Padel celebra su decimoquinto torneo esta semana con el London P1, que se disputará en el SunBet Arena de la ciudad sudafricana con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.

Los eventos de la categoría P1 reparten un total de 1.000 puntos, por detrás de los Major (2.000) y por delante de los P2 (600). En total hay diez torneos de categoría P1 durante la temporada y el de London es el séptimo que se celebra después de los de Riad, Miami, Buenos Aires, Valencia, Málaga y Pretoria.

El cuadro principal del torneo que se disputa en Londres se inicia este 2 de agosto y finaliza el 9 de agosto. El torneo reparte un total de 479.068 euros en premios. El cuadro principal arranca este martes a las 10.00 horas (CET), con la primera ronda masculina y parte de la primera ronda femenina. El resto de jornadas hasta el viernes también comenzarán a las 10.00 h. (CET). El sábado 8 de agosto comenzarán los partidos a las 12.00 h. con la disputa de las semifinales, mientras que la jornada del domingo 2 con las finales como protagonistas arrancará a las 14.00 h. (CET).

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2025 y el London P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

Noticias relacionadas

Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.