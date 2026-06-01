Horario y dónde ver el Italy Major 2026 en directo, online y por TV

El circuito Premier Padel celebra su noveno torneo esta semana con el Italy Major, que se disputará en el Foro Itálico de Roma con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.

Los eventos de la categoría Major reparten un total de 2.000 puntos, por delante de los P1 (1.000) y de los P2 (600). En total hay cuatro torneos Major durante la temporada y el de Roma es el primero de este 2026 tras el aplazamiento del que debía disputarse en Qatar por el conflicto en Oriente Medio.

El cuadro principal del torneo que se disputa en Roma se inicia este 2 de junio y finaliza el 7 del mismo mes. El torneo reparte 1.044.849 euros en premios. La competición arranca este martes a las 10.30 horas (CET), con la primera ronda masculina y femenina. El resto de jornadas también comenzará a las 10.30 horas (CET) hasta el viernes. El sábado 6 la jornada dará comienzo a las 14.00 h. (CET) con la disputa de las semifinales y el domingo 7 lo hará a las 18.30 con las finales como protagonistas.

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2025 y el Italy Major se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.