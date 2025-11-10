Horario y dónde ver el Dubai Premier Padel P1 2025 en directo, online y por TV
Te contamos dónde ver los torneos de Premier Padel por televisión y online en España
Angie F.G.
El circuito Premier Padel sigue adelante esta semana con la disputa del Dubai Premier Padel P1, que se lleva a cabo en el Hamdan Sports Comlex de la ciudad de los Emiratos Árabes con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.
Los eventos de la categoría P1 reparten un total de 1.000 puntos, por detrás de los Major (2.000) y por delante de los P2 (600). En total hay diez torneos P1 durante la temporada y el de Dubai es el último de este 2025.
El cuadro principal del torneo que se disputa en Dubai se inicia este martes 11 de noviembre y finalizará el domingo 16 del mismo mes. El torneo reparte 474.500 euros en premios. La competición arranca este martes a las 9:00 horas (CET), con los primeros partidos de la primera ronda tanto masculina como femenina. El resto de jornadas comenzará igualmente a las 9.00 horas (CET) hasta el viernes día 14 de noviembre; el sábado 15 de noviembre arrancará a las 13.00 horas (CET) con las semifinales y el domingo 3 a las 15.00 h. (CET) con las finales.
DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV
El Premier Padel Tour 2025 y el Dubai P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.
En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).
En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.
Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.
