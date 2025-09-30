Horario y dónde ver el Decathlon Rotterdam Premier Padel P1 2025 en directo, online y por TV

El circuito Premier Padel sigue adelante esta semana con la disputa del Decathlon Rotterdam Premier Padel P1, que se lleva a cabo en el Ahoy Arena de la ciudad holandesa con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.

Los eventos de la categoría P1 reparten un total de 1.000 puntos, por detrás de los Major (2.000) y por delante de los P2 (600). En total hay diez torneos P1 durante la temporada.

El cuadro principal del torneo que se disputa en Rotterdam se inicia este martes 30 de septiembre y finalizará el domingo 5 de octubre. El torneo reparte 474.500 euros en premios. La competición arranca este martes a las 09:00 horas (CET), con los primeros partidos la primera ronda tanto masculina como femenina. La jornada del miércoles también arrancará a las 9.00 horas (CET) mientras que el jueves y el viernes lo hará a las 10.00 horas. (CET); el sábado día 4 de octubre arrancará a las 12.00 horas (CET) con las semifinales y el domingo 5 lo hará a las 16.00 h. (CET) con las finales.

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2024 y el Rotterdam P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.