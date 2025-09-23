Horario y dónde ver el Cupra Germany Premier Padel P2 2025 en directo, online y por TV

El circuito Premier Padel sigue adelante esta semana con la disputa del Cupra Germany Premier Padel P2, que se lleva a cabo en el Castello Dusseldorf de la ciudad alemana con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.

Los eventos de la categoría P2 reparten un total de 600 puntos, por detrás de los Major (2.000) y de los P1 (1.000). En total hay ocho torneos P2 durante la temporada.

El cuadro principal del torneo que se disputa en Dusseldorf se inició este lunes 22 de septiembre y finalizará el domingo 28 de septiembre. El torneo reparte 262.250 euros en premios. La competición arrancó este lunes a las 13:00 horas (CET), con los primeros partidos la primera ronda tanto masculina como femenina. El resto de jornadas comenzará a las 10.00 horas desde este martes hasta el viernes 26 de septiembre; el sábado día 27 de septiembre arrancará a las 14.00 horas (CET) con las semifinales y el domingo 3 lo hará también a las 14.00 h. (CET) con las finales.

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2024 y el Dusseldorf P2 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.