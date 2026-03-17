Horario y dónde ver el Cancún P2 2026 en directo, online y por TV

El circuito Premier Padel celebra su tercer torneo esta semana con el Cancún P2, que se lleva a cabo en el Rafa Nadal Tennis Center de la ciudad mexicana con la presencia, este año sí, de las mejores parejas masculinas y femeninas.

Los eventos de la categoría P2 reparten un total de 600 puntos, por detrás de los Major (2.000) y por delante de los P1 (1000). En total hay diez torneos P2 durante la temporada y el de Cancún es el segundo de este 2026.

El cuadro principal del torneo que se disputa en Cancún se inicia este martes 17 de marzo y finalizará el domingo 22 de marzo. El torneo reparte 264.534 euros en premios. La competición arranca este martes a las 22:00 horas (CET), con los primeros partidos de la primera ronda masculina. El resto de jornadas comenzará a las 15.00 horas (CET) excepto el viernes 20, con los cuartos de final y el sábado 21 con las semifinales que arrancarán a las 22.00 h (CET) mientras que el domingo iniciará los partidos a las 23.00 horas con las finales.

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2025 y el Cancún P2 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.