Horario y dónde ver el Burdeos P2 2026 en directo, online y por TV

El circuito Premier Padel celebra su duodécimo torneo esta semana con el Burdeos P2, que se disputará en el Patinoire de Mériadeck de la ciudad francesa con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.

Los eventos de la categoría P2 reparten un total de 600 puntos, por detrás de los Major (2.000) y de los P1 (1.000). En total hay diez torneos de categoría P2 durante la temporada y el de Burdeos es el séptimo que se celebra después de los de Gijón, Cancún, Newgiza, Bruselas, Asunción y Valladolid.

El cuadro principal del torneo que se disputa en Burdeos se inicia este 30 de junio y finaliza el 5 de julio. El torneo reparte un total de 264.534 euros en premios. La competición arranca este martes a las 17.00 horas (CET), con parte de la primera ronda masculina. El resto de jornadas comenzará a las 10.00 horas (CET) hasta el viernes con la disputa de los cuartos de final. El sábado 4 de julio comenzarán los partidos a las 13.00 h. con la disputa de las semifinales mientras que el domingo 5 lo hará a las 14.00 con las finales como protagonistas.

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2025 y el Burdeos P2 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.