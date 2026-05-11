Horario y dónde ver el Buenos Aires P1 2026 en directo, online y por TV

El circuito Premier Padel celebra su octavo torneo esta semana con el Buenos Aires P1, que se disputará en el Parque Roca de la capital argentina con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.

Los eventos de la categoría P1 reparten un total de 1.000 puntos, por detrás de los Major (2.000) y por delante de los P2 (600). En total hay diez torneos P1 durante la temporada y el de Buenos Aires es el tercero de este 2026.

El cuadro principal del torneo que se disputa en Buenos Aires se inicia este 12 de mayo y finaliza el 17 del mismo mes. El torneo reparte 479.068 euros en premios. La competición arranca este martes a las 15:00 horas (CET), con los primeros partidos de la primera ronda masculina y femenina. El resto de jornadas también comenzará a las 15.00 horas (CET) hasta el jueves. El viernes, con los cuartos de final, arrancará a las 14.00 horas, mientras que el sábado 16 la jornada dará comienzo a las 18.00 h. (CET) con la disputa de las semifinales y el domingo 17 lo hará a las 19.00 con las finales como protagonistas.

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2025 y el Buenos Aires P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.