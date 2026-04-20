Horario y dónde ver el Bruselas P2 2026 en directo, online y por TV

El circuito Premier Padel celebra su sexto torneo esta semana con el Bruselas P2, que se lleva a cabo en la Gare Maritime de Tour & Taxis de la ciudad belga con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.

Los eventos de la categoría P2 reparten un total de 600 puntos, por detrás de los Major (2.000) y de los P1 (1.000). En total hay diez torneos P2 durante la temporada y el de Bruselas es el cuarto de este 2026.

El cuadro principal del torneo que se disputa en Bruselas se inicia este martes 21 de abril y finaliza el 26 del mismo mes. El torneo reparte 264.534 euros en premios. La competición arranca este martes a las 16:00 horas (CET), con los primeros partidos de la primera ronda masculina. El resto de jornadas comenzará a las 11.00 horas (CET) excepto el jueves 23 que arrancará a las 10.00 horas (CET) con los octavos de final, mientras que el sábado 25 la jornada dará comienzo a las 12.00 h. (CET) con la disputa de las semifinales y el domingo 26 lo hará a las 14.00 con las finales como protagonistas.

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2025 y el Bruselas P2 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.