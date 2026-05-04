Horario y dónde ver el Asunción P2 2026 en directo, online y por TV

El circuito Premier Padel celebra su séptimo torneo esta semana con el Asunción P2, que se disputará en el Parque Olímpico Paraguayo de la capital paraguaya con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.

Los eventos de la categoría P2 reparten un total de 600 puntos, por detrás de los Major (2.000) y de los P1 (1.000). En total hay diez torneos P2 durante la temporada y el de Asunción es el quinto de este 2026.

El cuadro principal del torneo que se disputa en Asunción se inicia este 5 de mayo y finaliza el 10 del mismo mes. El torneo reparte 264.534 euros en premios. La competición arranca este martes a las 21:00 horas (CET), con los primeros partidos de la primera ronda masculina. El resto de jornadas comenzará a las 15.00 horas (CET) hasta el viernes con los cuartos de final, mientras que el sábado 9 la jornada dará comienzo a las 19.00 h. (CET) con la disputa de las semifinales y el domingo 10 lo hará a las 21.00 con las finales como protagonistas.

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2025 y el Asunción P2 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.