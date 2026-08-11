Hexagon World Series y la Federación Internacional de Pádel anuncian la GENERALI Hexagon Cup Madrid como su evento inaugural y primera prueba de 2027

El primer evento oficial de Hexagon World Series (HWS) será la GENERALI Hexagon Cup Madrid, que se celebrará del 21 al 24 de enero de 2027. El torneo regresará a la emblemática Caja Mágica de Madrid y será el inicio de una nueva etapa para el pádel al convertirse en la primera prueba oficial de la nueva competición por equipos.

Madrid abrirá así la temporada internacional de pádel de 2027 con un evento que volverá a reunir a los mejores jugadores y jugadoras del mundo, junto a equipos y propietarios procedentes del deporte y el entretenimiento internacional, manteniendo la identidad que ha acompañado a Hexagon Cup desde su nacimiento en 2023 bajo el lema “For the Fans. For the Players. For the Game.”

La edición de 2027 tendrá además una relevancia especial al convertirse en el punto de partida de Hexagon World Series, el nuevo circuito profesional de pádel por equipos gobernado por la Federación Internacional de Pádel (FIP) y desarrollado como evolución del modelo creado por Hexagon Cup.

La dimensión y ambición internacional de Hexagon World Series, junto con el trabajo necesario para construir una estructura sólida y sostenible en diferentes mercados, ha llevado a la organización a trasladar el inicio oficial de la competición a enero de 2027 y replantear el calendario inicialmente previsto para 2026.

Durante los últimos meses, Hexagon, junto a 54, FIP, Premier Padel y el resto de sus stakeholders, ha continuado trabajando en el desarrollo deportivo, operativo y comercial del proyecto. Este periodo adicional permitirá reforzar las bases de Hexagon World Series antes de su lanzamiento internacional.

Como la ciudad donde comenzó el camino de la Hexagon Cup, Madrid será el punto de partida de la temporada inaugural de Hexagon World Series, contará de nuevo con GENERALI como principal patrocinador, y seguirá siendo uno de los escenarios clave de esta nueva etapa.

En los próximos meses se darán a conocer nuevos detalles sobre los equipos, los jugadores y la expansión del calendario, incluyendo los nuevos destinos internacionales ya identificados que completarán el calendario de 2027. El paso de cinco a cuatro días de competición responde a una actualización del formato del evento para la próxima temporada, cuyos detalles deportivos se anunciarán en las próximas semanas.

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Sergio Lewin, cofundador y Operations & Sporting Managing Director de Hexagon Cup: “Estamos encantados de que Madrid sea el comienzo de esta nueva aventura. Hexagon World Series representa una evolución muy ambiciosa de lo que comenzamos con Hexagon Cup. Construir un circuito internacional de estas características requiere tiempo, una estructura sólida y la coordinación de muchas partes. Madrid es el lugar donde todo empezó y creemos que no podía haber un escenario mejor para iniciar oficialmente esta nueva etapa en enero de 2027”.