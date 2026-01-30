Hexagon Legends honró a los pioneros del pádel en una noche para la memoria

La GENERALI Arena se convirtió este jueves en el punto de encuentro de la memoria viva del pádel. Durante más de dos horas, la primera edición de la Hexagon Legends rindió un sentido homenaje a los pioneros de este deporte en un evento que unió pasado, presente y futuro sobre una misma pista y ante una atmósfera cargada de simbolismo.

Concebida como un acto de reconocimiento, la iniciativa nació —en palabras de los fundadores de la Hexagon Cup, José Calvo Sotelo y Carlos Almazán— con un objetivo muy claro: “Decir gracias. Reconocer públicamente a quienes marcaron la historia del pádel y siguen siendo una referencia”. Un mensaje que quedó reflejado junto a la pista en una placa conmemorativa con una frase que resumió el espíritu de la jornada: “Donde el pasado inspira el futuro”. El evento contó además con el respaldo institucional del embajador de la República Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia, subrayando el vínculo histórico entre ambos países y el pádel.

Parte de ese legado ya es tangible. Las huellas de varias leyendas se incorporaron al Plaza Legacy de Mad4Padel, en Pozuelo de Alarcón, ampliando así un particular paseo de la fama del pádel. Nombres como Chema Montes, Óscar Not, José Mieres o Lucía Sainz dejaron su impronta tras sus partidos, sumándose a figuras ya presentes como Carolina Navarro, Juan Martín Díaz o Sebastián Nerone.

La jornada arrancó con una foto de familia que reunió a todas las leyendas participantes, muchas de ellas ex números uno del mundo, antes de dar paso a una sucesión de partidos en los que el carácter competitivo nunca se perdió. Sebastián Nerone y Gutiérrez se impusieron por 10-7 a Montes y Mati Díaz, quien destacó el valor del evento: “Espero que esto se repita más porque es un reconocimiento”.

Emoción en la pista

Los encuentros se sucedieron con intensidad y emoción. Carlos Almazán y Nito Brea vencieron por 10-6 a Fontán y Arenzana, mientras que el propio Almazán regresó a la pista junto al Mago Sanz en un duelo vibrante que terminó cayendo del lado de Maxi Gabriel y Óscar Not por 12-9 tras una espectacular remontada frustrada. También hubo victorias para Pitu Losada y Mieres frente a Raúl Arias y Gabriel, antes de uno de los partidos más esperados: el duelo entre Bebe Auguste y Juan Martín Díaz ante Agustín Gómez Silingo y Willy Lahoz, resuelto por un ajustado 10-8 para estos últimos.

El protagonismo femenino llegó de la mano de Icíar Montes y Eli Amatriaín, que se impusieron por 11-9 a María Silvela y Carolina Navarro. Navarro volvió a competir junto a María Wakonigg, logrando esta vez la victoria por 10-6 frente a Montes y Cata Tenorio, en otro ejemplo del dinamismo y la complicidad que marcaron toda la velada.

La Hexagon Legends se cerró con los últimos enfrentamientos y una ceremonia final cargada de emoción. Bebe Auguste y Mati Díaz superaron por 10-8 a Juan Martín Díaz y Maxi Gabriel, antes de la entrega de premios del duelo entre el equipo de Horacio Álvarez Clemente y el de Alberto Piñol, que concluyó 5-3.

Medallas con forma de hexágono, camisetas firmadas por todas las leyendas y una foto final entre abrazos y sonrisas pusieron el broche a una noche para el recuerdo. La réplica de la Hexagon Cup, entregada por el embajador argentino, simbolizó un vínculo que trasciende generaciones. “Argentina es el origen, la historia y el vínculo profundo que tiene con el pádel”, resumió Almazán. Una relación que sigue escribiendo capítulos y que, en la GENERALI Arena, volvió a sentirse más viva que nunca.