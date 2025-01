Hexagon Cup: Del regreso de Belasteguín a la baja de Tapia

El segundo día de competición de la Alpine Hexagon Cup 2025 tenía varios focos de interés, uno de ellos el regreso a las pistas de Fernando Belasteguín tras anunciar su retirada al final de la temporada pasada, y el otro quién sustituiría a Agustín Tapia, baja por unas molestias en la pierna tras resbalar en el primer partido y no quiso arriesgar. Finalmente fue Edu Alonso quien le sustituyó en el equipoRL9 Padel Team by Cupra.

El día comenzó con las Next Gen del Team Bella Puerto Rico frente a la dupla de Rafa Nadal Academy Powered by Richard Mille. Noa Cánovas y Noemí Aguilar regalaron el primer punto del día al equipo mallorquín, tras una cómoda victoria por 6-3 / 6-1 ante Jimena Velasco y Marta Arellano. Tras este, debutaron en las duplas Next Gen de AD/vantage Padel Team y 10 Padel Alpine. Tras un primer set apretadísimo, en el que Marta Borrero y Martina Calvo se lo llevaron en el tie break, Carmen Goenaga, de 10 Padel Alpine, tuvo que retirarse por lesión.

Castelló y Ustero siguen a lo suyo: +2 puntos para Team Bella

A las 13:00 comenzó el partido entre Krü Padel by Taktika y Team Bella Puerto Rico. Vero Virseda y Claudia Jensen se estrenaban en competición, mientras que Jessica Castelló y Andrea Ustero tenían ante sí la oportunidad de volver a sumar para su equipo. Un partido igualado, que se decidió por 7-6 / 6-2 a favor del equipo puertorriqueño. momentaneamente la dupla femenina mantuvo arriba al Team Bella Puerto Rico en la clasificación general, de node ya no se movió en toda la jornada: “Estamos muy contentas, nos hemos acoplado muy bien, nos estamos divirtiendo. Ojalá podamos seguir en esta línea”.

Jon Sanz y Edu Alonso dan la vuelta al marcador ante Bela y Libaak

Tras este encuentro, Fernando Belasteguín y Tino Libaak, de ElevenEleven, debutaron en el torneo en la primera aparición en una pista de Bela tras su retirada. En frente tenían a Jon Sanz y Edu Alonso, que como decimos sustituyó a Agustín Tapia, en RL9 Padel Team by Cupra. Un partido en el que destacó la igualdad en el marcador y que finalizó con la victoria de la dupla del equipo del polaco en el super tie break, por 6-7 / 6-3 / 10-5. Al término del encuentro, Sanz y Alonso valoraron los dos puntos: “Hemos estado muy sólidos en los últimos puntos del partido, los hemos llevado a nuestro terreno y estamos muy felices”.

Claudia Fernández y Tamara Icardo recuperan el vuelo de 10 Padel Alpine

Posteriormente, debutaron Aranza Osoro y Ale Salazar, representando a los fans. En frente, Claudia Fernández y Tamara Icardo, de 10Padel Alpine. Tras un primer set en un visto y no visto a favor del equipo francés, Salazar y Osoro pusieron patas arriba el esquema de juego y se llevaron el segundo set. En el super tie break definitivo la igualdad fue máxima y, finalmente, los dos puntos cayeron del lado de 10Padel Alpine.

Coello y Coki derrotan a Tello y Di Nenno que no terminan de arrancar

El siguiente encuentro se dio entre los vigentes campeones, Martín Di Nenno y Juan Tello, bajo el escudo de AD/vantage, y la dupla de Team Bella, Arturo Coello y Coki Nieto. Un partido de altura, en el que el equipo puertorriqueño se adelantó a base de la consistencia de Coki y la pegada del ‘King’ y finalizó con un doble 6-4 a favor del equipo sudamericano.

Delfi y Araujo suman +2 puntos valiosos para AD/vantage Padel Team

Los partidos en categoría femenina terminaron con el enfrentamiento entre Delfi Brea y Sofi Araújo, del equipo británico, frente a Ari Sánchez y Lucía Saiz, de RL9 Padel Team by Cupra. A pesar de la derrota de los chicos de Andy Murray, Anthony Joshua y Arran Yentob, la dupla femenina siguió peleando por revalidar el título. Ayer, ante el equipo del delantero azulgrana, vencieron por 6-2 / 6-4.

Paquito pone el espectáculo pero Stupa y Alex Ruiz se llevan los puntos

El último partido de la jornada enfretó a Alex Ruiz y Franco Stupazuck, de la Rafa Nadal Academy Powered by Richard Mille, frente a Alex Chozas y Paquito Navarro, de Hexagon Team. Los del equipo del tenista buscaban el pleno de la jornada y así lo hicieron, pero no sin antes tener que luchar ante un Paquito inspiradísimo que tiró de este padel show que tanto gusta al público. Tras imponerse en el primer set, Stupaczuk y Ruiz vieron como Paquito y Chozas igualaban el duelo en el segundo en el tie break. Sin embargo, Stupa y Alex Ruiz no estaban por la labor de dejar escapar los puntos y no dieron opción en un disputado supertie break para cabar ganando por 4-6, 7-6 y 7-10.

Con ello la clasificación de la Hexagon Cup sigue muy apretada con el Team Bella líder con seis puntos seguido del AD/vantage y del Rafa Nadal Academy con cinco.