Hexagon Cup: Paquito Navarro y Fran Guerrero enseñan los dientes en la Cája Mágica

Si tanto el miércoles como este jueves pudimos ver a Ari Sánchez y Andrea Ustero por primera vez jugar juntas y arrollar a sus rivales, este jueves fue el turno de Paquito Navarro y Fran Guerrero, otra de las parejas nuevas de cara a 2026 que prometen emociones fuertes. Ari y Andrea arrasaron, no fue el caso de la pareja andaluza, pero la realidad es que el sevillano y el malagueño dieron mucha guerra ante un Arturo Coello gigante en la pista y un Edu Alonso que no desentonó a su lado.

El vallisoletano y el valenciano, del Bella Puerto Rico, necesitaron el supertiebreak para deshacerse de Paquito y Fran, que defienden los colores del Hexagon Team, en un disputado duelo y muy esperado por la afición para ver en acción a esta dupla que llega dispuesta a buscarse un sitio entre los mejores en un año que se presenta apasionante.

También fue disputadísimo el duelo entre Mike Yanguas y Javi Leal (10 Padel) contra Javi Garrido y Tino Libaak (Eleven Eleven). Emoción hasta el último momento en una pista lenta que iguala mucho a los jugadores y que premia a los jugones. Los dos puntos se los llevaron el gaditano y el de Motril por un ajustado 6-4, 6-7 y 10-4.

Cerraron la segunda jornada de la Hexagon Cup Álex Ruiz y Franco Stupaczuk, de la Rafa Nadal Academy frente a Martín di Nenno y Juan Tello del AD/Vantage en otro partido que tuvo un final eléctrico donde los argentinos estuvieron a punto de remontar un 9-4 en el supertiebreak final, pero finalmente un remate de Ruiz culminó le trinufo para los de la Rafa Nadal Academy por 6-2, 3-6 y 10-8.

Ari y Andrea, imparables

En cuanto a los partidos femeninos, como decimos, Andrea Ustero y Ari Sánchez volvieron a demostrar que unirse ha sido una más que acertada decisión y bajo la batuta de Marcela Ferrari volvieron a dominar el partido de principio a fin, en este caso frente a Sofi Araújo y Claudia Jensen (KRÜ). Tras la victoria por 6-2 y 6-4 las chicas del RL9 dejarán una gran huella en la Hexagon y con ello, habrán metido el miedo a sus rivales que ya han visto como las van a gastar estas dos jugadoras en adelante.

Previamente, Marta Ortega y Gemma Triay dieron los primeros puntos a la Rafa Nadal Academy tras vencer a Ale Salazar y Carmen Goenaga del Hexagon Team por 6-4 y 6-0 mientras que Claudia Fernández y Tamara Icardo (10 Padel) superaron a Bea Caldera y Bea González (Bella Puerto Rico) por 6-1 y 7-6.

En cuanto a los duelos de NextGen, David Gala y Flavio Abbate (10 Padel) ganaron a Diego García y Dani Santigosa (RL9) por 6-4, 7-6 y 10-8, mientrsa que Curro Cabeza y Guille Collado del Eleven Eleven ganaron a Andrés Lancha y Marc Sintes (KRÜ) por 2-6, 6-3 y 3-10.

Con estos resultados la clasificación se pone al rojo vivo con dos equipos liderando con cinco puntos, Eleven Eleven y XPadel, en segunda posición hay un triple empate después de las dos victoriasde la Rafa Nadal Academy del día que empata con el equipo de Robert Lewandowski RL9 y en AD/Vantage. El KRÜ se queda con dos puntos mientras que el Hexagon Team solo suma uno.