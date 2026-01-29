Hexagon Cup: Paquito Navarro y Fran Guerrero enseñan los dientes en la Cája Mágica
La pareja andaluza, que jugará junta en 2026, mostró un buen nivel en la pista central de la Cája Mágica la segunda jornada de la Hexagon Cup pese a que perdió el partido.
Angie F.G.
Si tanto el miércoles como este jueves pudimos ver a Ari Sánchez y Andrea Ustero por primera vez jugar juntas y arrollar a sus rivales, este jueves fue el turno de Paquito Navarro y Fran Guerrero, otra de las parejas nuevas de cara a 2026 que prometen emociones fuertes. Ari y Andrea arrasaron, no fue el caso de la pareja andaluza, pero la realidad es que el sevillano y el malagueño dieron mucha guerra ante un Arturo Coello gigante en la pista y un Edu Alonso que no desentonó a su lado.
El vallisoletano y el valenciano, del Bella Puerto Rico, necesitaron el supertiebreak para deshacerse de Paquito y Fran, que defienden los colores del Hexagon Team, en un disputado duelo y muy esperado por la afición para ver en acción a esta dupla que llega dispuesta a buscarse un sitio entre los mejores en un año que se presenta apasionante.
También fue disputadísimo el duelo entre Mike Yanguas y Javi Leal (10 Padel) contra Javi Garrido y Tino Libaak (Eleven Eleven). Emoción hasta el último momento en una pista lenta que iguala mucho a los jugadores y que premia a los jugones. Los dos puntos se los llevaron el gaditano y el de Motril por un ajustado 6-4, 6-7 y 10-4.
Cerraron la segunda jornada de la Hexagon Cup Álex Ruiz y Franco Stupaczuk, de la Rafa Nadal Academy frente a Martín di Nenno y Juan Tello del AD/Vantage en otro partido que tuvo un final eléctrico donde los argentinos estuvieron a punto de remontar un 9-4 en el supertiebreak final, pero finalmente un remate de Ruiz culminó le trinufo para los de la Rafa Nadal Academy por 6-2, 3-6 y 10-8.
Ari y Andrea, imparables
En cuanto a los partidos femeninos, como decimos, Andrea Ustero y Ari Sánchez volvieron a demostrar que unirse ha sido una más que acertada decisión y bajo la batuta de Marcela Ferrari volvieron a dominar el partido de principio a fin, en este caso frente a Sofi Araújo y Claudia Jensen (KRÜ). Tras la victoria por 6-2 y 6-4 las chicas del RL9 dejarán una gran huella en la Hexagon y con ello, habrán metido el miedo a sus rivales que ya han visto como las van a gastar estas dos jugadoras en adelante.
Previamente, Marta Ortega y Gemma Triay dieron los primeros puntos a la Rafa Nadal Academy tras vencer a Ale Salazar y Carmen Goenaga del Hexagon Team por 6-4 y 6-0 mientras que Claudia Fernández y Tamara Icardo (10 Padel) superaron a Bea Caldera y Bea González (Bella Puerto Rico) por 6-1 y 7-6.
En cuanto a los duelos de NextGen, David Gala y Flavio Abbate (10 Padel) ganaron a Diego García y Dani Santigosa (RL9) por 6-4, 7-6 y 10-8, mientrsa que Curro Cabeza y Guille Collado del Eleven Eleven ganaron a Andrés Lancha y Marc Sintes (KRÜ) por 2-6, 6-3 y 3-10.
Con estos resultados la clasificación se pone al rojo vivo con dos equipos liderando con cinco puntos, Eleven Eleven y XPadel, en segunda posición hay un triple empate después de las dos victoriasde la Rafa Nadal Academy del día que empata con el equipo de Robert Lewandowski RL9 y en AD/Vantage. El KRÜ se queda con dos puntos mientras que el Hexagon Team solo suma uno.
