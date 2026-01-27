Hexagon Cup: Formato, equipos, horarios y dónde ver el torneo

La temporada oficial de pádel está a punto de arrancar, pero este año, la Hexagon Cup se convierte en el punto de partida de 2026 al convertirse en un torneo amparado por la Federación Internacional de Padel. Pese a ser una competición por equipos y en la que se verán parejas inéditas en la pista y jugadores enfrentándose a sus compañeros 'oficiales' en la pista central de la Caja Mágica, la Hexagon forma parte del calendario de la FIP.

Este año se celebra la tercera edición de esta competición que en 2024 ganó el equipo AD/vantage mientras que en 2025 los ganadores fueron Krü Padel.

El torneo arranca este miércoles 28 de enero y en SPORT te damos todas las herramientas para poder seguir esta original competición que seguro que deleitará tanto a los asistentes en las gradas como a los aficionados que sigan este desafío por equipos a través de sus televisores, ordenadores, tablets o móviles.

El equipo de Kun Agüero, campeón en 2025 / Hexagon Cup

¿Qué es la Hexagon Cup y cuándo se disputa?

Hexagon Cup es un torneo que reúne a los mejores jugadores del mundo en un formato único por equipos. Liderados por 'owners' de reconocido prestigio y en el que cada equipo compite con tres parejas, una masculina, una femenina y una Next Gen con dos jugadores jóvenes. En cada partido se van sumando puntos para llegar a la gran final y pelear el domingo por la corona. Este año se celebra la tercera edición que arranca este miércoles 28 de enero hasta el domingo 1 de febrero.

Formato de la competición

El torneo consta de ocho equipos y cada uno tiene tres parejas: masculina, femenina y NexGen. Cada equipo disputa 8 partidos: 3 masculinos, 3 femeninos, 2 Next Gen. Las victorias de las parejas masculina y femenina suman dos puntos, las de la BexGen solo un punto.

Los dos mejores equipos avanzan a la final mientras que los equipos en tercer y cuarto lugar lucharán por el tercer puesto. La final se juega al mejor de tres enfrentamientos el domingo (Femenino, Masculino y Next Gen). Todos los partidos se juegan al mejor de tres sets con Golden Point y SuperTiebreak en el tercer parcial.

Los equipos

Cada equipo tiene a sus propietarios y sus jugadores:

AD/VANTAGE PADEL TEAM: Martín di Nenno, Juan Tello, Delfi Brea, Martina Calvo, José Jiménez y Manu Castaño. Los propietarios son el ex tenista Andy Murray y el boxeador Anthony Joshua.

TEAM BELLA PUERTO RICO: Arturo Coello, Edu Alonso (sustituto de Coki Nieto, lesionado), Bea González, Bea Caldera, Juani Rubini y Aimar Goñi. Los propietarios son los empresarios María Esteve y Carlos López-Lay.

ELEVEN ELEVEN: Javi Garrido, Tino Libaak, Paula Josemaría, Alejandra Alonso, Curro Cabeza y Guille Collado. Los propietarios son la actriz Eva Longoria y el empresario Dani Homedes.

KRÜ PADEL: Fede Chingotto, Momo González, Sofía Araújo, Claudia Jensen, Andrés Lancha y Marc Sintes (sustituto del lesionado Ale Jerez). Los propietarios son el ex futbolista Kun Agüero y el empresario Gabriel Pérez Krieb.

RAFA NADAL ACADEMY TEAM: Álex Ruiz (sustituye a Pablo Cardona, lesionado), Franco Stupaczuk, Marta Ortega, Gemma Triay, Enzo Jensen y Rama Valenzuela. La propietaria es la empresaria Maribel Nadal, hermana de Rafa Nadal.

RL9 TEAM: Agustín Tapia, Jon Sanz, Andrea Ustero, Ari Sánchez, Diego García y Dani Santigosa. El propietario es el jugador del FC Barcelona Robert Lewandowski.

10 PADEL ALPINE: Mike Yanguas, Javi Leal, Claudia Fernández, Tamara Icardo, David Gala y Flavio Abbate. Los propietarios son Loïc Féry, empresario y presidente del FC Lorient, y Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1.

HEXAGON TEAM: Paquito Navarro, Fran Guerrero, Alejandra Salazar, Carmen Goenaga, Pol Hernández y Mariano González. Los propietarios son los Fans Team, es decir, los aficionados.

Los horarios

Miércoles, jueves, viernes y sábado los partidos arrancarán a las 11.00 horas en el turno de mañana disputándose simultáneamente un partido masculino o femenino en la Caja Mágica y el partido de la NexGen en el Generaly Arena anexo a la instalación madrileña.

Por la mañana se disputarán un total de cinco partidos, tres de los 'titulares' y dos de Next Gen, mientras que en la jornada vespertina, que arrancará a las 17.00 horas, habrá otros tres partidos de los jugadores Top.

El domingo, por la mañana a partir de las 10.00 horas se jugarán los tres partidos con el tercer puesto en juego, mientras que a las 16.00 horas arrancarán los tres partidos de la final.

¿Dónde ver la Hexagon Cup?

La Hexagon Cup podrá verse en España por diferentes canales: RTVE Play, Gol Stadium, Marca, Tennis Channel y por el canal de YouTube de Hexagon Cup.

También podrán seguirse los partidos a través de DAZN y LaLiga+. Tanto en sudamérica como en Estados Unidos podrán seguirse los partidos a través de ESPN.

Noticias relacionadas

¿Cuál es el prize money del torneo?

Uno de los grandes atractivos de la Hexagon Cup es la cantidad de dinero que se reparte en premios, uno de las bolsas más suculentas de las que se anuncian en los diferentes torneos de exhibición. En total, la Hexagon Cup reparte 1.200.000 euros en premios.