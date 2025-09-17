La Hexagon Cup da un paso al frente para disfrutar de la magia del pádel

La Hexagon Cup prepara una tercera edición de lujo. El torneo internacional de pádel por equipos, que en solo dos años se ha consolidado como una de las citas más innovadoras del calendario, cambia de escenario: en 2026 se disputará en la Caja Mágica de Madrid, del 28 de enero al 1 de febrero, manteniendo el mismo fin de semana que en ediciones anteriores.

Tras dos ediciones exitosas en el Madrid Arena, la organización da un salto de calidad apostando por uno de los recintos deportivos más modernos de Europa y referente mundial en deportes de raqueta. La Caja Mágica ofrecerá mayor aforo, mejores condiciones técnicas y una proyección internacional que permitirá al evento crecer todavía más en el futuro. De nuevo el pádel se traslada a un icónico escenario del tenis donde se ha visto a Rafa Nadal levantar el trofeo en cuatro ocasiones (el primer título en Madrid fue en el Madrid Arena) y dos a Carlos Alcaraz.

“La llegada a la Caja Mágica nos llena de ilusión y refuerza nuestro compromiso de seguir ofreciendo un espectáculo único a jugadores, equipos y aficionados”, destacó Sergio Lewin, Operations & Sporting Managing Director de Hexagon Cup. “Dejar el Madrid Arena no ha sido fácil, ya que es la casa que nos vio nacer, pero seguimos en Madrid con el apoyo del Ayuntamiento y con la mirada puesta en el futuro”.

La Hexagon Cup presentó su edición de 2026 con novedades importantes / Hexagon Cup

El respaldo institucional ha sido clave en este cambio de sede. Sonia Cea, concejala delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, subrayó que “Madrid es la capital mundial del pádel y torneos como la Hexagon Cup nos ayudan a consolidar esta posición. La Caja Mágica es un escenario único, donde cada temporada se ve el mejor tenis y ahora también el mejor pádel”.

La competición mantendrá su formato distintivo por equipos, con representación masculina, femenina y de la categoría Next Gen, lo que garantiza espectáculo y frescura en la pista. Además, seguirá contando con la presencia de grandes estrellas internacionales y leyendas del deporte que han hecho del torneo una referencia global en solo dos años.

Bajo el lema 'For the Fans. For the Players. For the Game', la Hexagon Cup combina pádel de primer nivel con un enfoque en el entretenimiento y la experiencia del aficionado, apostando por una oferta que va más allá de lo deportivo: ocio, gastronomía y actividades pensadas para convertir cada jornada en una cita inolvidable.

La Caja Mágica, sede habitual del Mutua Madrid Open de tenis, abre ahora sus puertas al pádel para reforzar el estatus de la capital española como epicentro mundial de este deporte. Con el calendario ya confirmado, Madrid se prepara para vivir de nuevo la magia de un torneo que ha llegado para quedarse.