Hexagon Cup: Ari Sánchez y Andrea Ustero ya se exhiben en la pista

Arrancó la Hexagon Cup con partidos de auténtico lujo. Lo más interesante de la primera jornada fue ver por primera vez en acción a la nueva pareja formada por Ari Sánchez y Andrea Ustero. Y menudo partido se marcaron las catalanas en su debut en el torneo que se está celebrando en la Caja Mágica de Madrid.

Ari y Andrea fueron una apisonadora ante una pareja que para nada era asequible sobre el papel. En frente tenían nada menos que a la número uno Gemma Triay y a Martita Ortega, una dupla temible que ya en su momento jugó junta, pero a la que este miércoles no le salieron las cosas y se encontraron con una dupla llena de ilusión y energía para agradarse y dar un golpe sobre la mesa de cara a la temporada que arrancará en Riad el el 9 de febrero. La pareja catalana se impuso por 6-2 y 6-3 a Gemma y Martita y lograban de esta manera los dos primeros puntos para el equipo del azulgrana Robert Lewandowski, RL9.

No menos interesante fue ver que Fede Chingotto sigue imparable esta pretemporada. Si en la Reserve Cup demostró que está un punto por encima de sus compañeros con un partidazo jugando al lado de Coello y frente a Galán y Tapia, este miércoles en la Caja Mágica no fue menos y demostró que se ha convertido en un auténtico pegador, se permitió alguna dejadita y mostró este juego arrollador con el que se impuso junto a un también certero Momo González (KRÜ) a Javi Leal y Mike Yanguas (10 Padel), que no tuvieron su día, sobre todo el porteño, que cometió muchos más errores de los que cabría esperar.

El partido que cerró la jornada en la pista Manolo Santana fue emocionante. Empezaron con absoluto dominio Juan Tello y Martín di Nenno del equipo AD/vantage ganando el primer set ante Agustín Tapia y Jon Sanz que buscaban poner al RL9 en la cima de la clasificación. Pero cuando está el Mozart al otro lado de la red nunca puedes confiarte y, efectivamente, el de Catamarca apareció en la segunda manga para poner en más apuros a sus rivales y pasar del 3-0 al 3-2, amenazando al Turquito y al Gato. Sin embargo, la pareja argentina reaccionó a las genialidades de Tapia para mantenerse dominadora del duelo hasta que acabaron ganando por 6-3 y 6-2 dando dos puntos más a ADV.

Paula Josemaría y Ale Alonso, del equipo Eleven Eleven, vencieron en un apretado duelo a Sofi Araújo y Claudia Jensen, del KRÜ, por 3-6, 6-3 y 11-9 mientras que Delfi Brea y Martina Calvo, del ADV ganaron a Carmen Goenaga y Alejandra Salazar del Hexagon Team por un doble 6-3.

En cuanto a los partidos de NextGen disputados en la GENERALI Arena, Juani Rubini y Aimar Goñi (ADV) vencieron a José Jiménez y Manu Castaño (Bella Puerto Rico) por 6-3 y 7-5. En el siguiente partido Pol hernández y Mariano González (Hexagon Team) se impusieron a Diego García y Dani Santigosa (RL9) por 7-5, 1-6 y 10-7.

De esta manera el equipo AD/Vantage se puso al frente de la clasificación con cuatro puntos, empatado con Eleven Eleven. KRÜ Padel y RL9, o sea, los dos equipos 'futboleros', sumaron dos puntos mientras que el Hexagon Team y Bella Puerto Rico se quedaron con solo un punto. Rafa Nadal Academy y 10 Padel empiezan en blanco el torneo.