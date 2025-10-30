Hexagon Cup 2026: Calendario anunciado con cinco días de estrellas en la Caja Mágica

La Hexagon Cup 2026 ya tiene calendario y, por primera vez, se jugará en la Caja Mágica de Madrid. Del 28 de enero al 1 de febrero, la capital volverá a convertirse en el epicentro del pádel mundial con cinco días de competición, ocho equipos internacionales y un cartel repleto de figuras. Ninguna jornada estará exenta de números uno: Coello, Tapia, Triay o Chingotto estarán presentes desde el primer día, reforzando el estatus del torneo como una cita de élite global.

El KRÜ Padel Team by Taktika, liderado por Kun Agüero y Gabriel Pérez Krieb, defenderá el título con Fede Chingotto y Momo González, una dupla consolidada que volverá a ser referencia. Les acompañarán Sofía Araújo y Claudia Jensen en el cuadro femenino y la pareja joven Andrés Fernández Lancha – Alejandro Jérez en la categoría Next Gen.

Entre los principales aspirantes estará la Rafa Nadal Academy, subcampeona en 2024 y 2025, con un plantel de auténtico lujo: Franco Stupaczuk y Pablo Cardona formarán la pareja masculina, mientras que Gemma Triay y Marta Ortega repetirán como una de las duplas más sólidas del circuito. En la categoría joven competirán Enzo Jensen y Rama Valenzuela.

También regresa con fuerza el ADvantage Padel Team, campeón en 2024, que presentará a Martín Di Nenno y Juan Tello, junto a Delfi Brea y Martina Calvo, esta última ascendida desde la división Next Gen. Otros equipos, como Team Bella Puerto Rico con Arturo Coello y Coki Nieto, o el RL9 Team con Agustín Tapia y Jon Sanz, prometen espectáculo y máxima igualdad.

Completan el cuadro Hexagon Team, que incorpora a Paquito Navarro y Fran Guerrero junto a Alejandra Salazar y Carmen Goenaga; X Padel Team, con Mike Yanguas y Javi Leal y Claudia Fernández y Tamara Icardo; y Eleven Eleven, con Javi Garrido y Valentino Libaak y Paula Josemaría y Alejandra Alonso.

“Estamos orgullosos de que Hexagon Cup sea sinónimo de máxima calidad deportiva desde el primer día. Todos los días los espectadores podrán ver números uno en pista, algo único y que nos consolida en la élite mundial del pádel”, subraya Sergio Lewin, Operations and Sporting Managing Director del torneo.

Calendario de competición (Caja Mágica de Madrid)

Miércoles 28 de enero – Jornada inaugural

Rafa Nadal Academy vs Eleven Eleven (masculino)

Krü Padel by Taktika vs Eleven Eleven (femenino)

Rafa Nadal Academy vs RL9 (femenino)

X Padel vs Krü Padel by Taktika (masculino)

ADvantage Padel Team vs Hexagon Team (femenino)

ADvantage Padel Team vs RL9 (masculino)

(Categoría Next Gen en Estadio 3: ADvantage–Team Bella / Hexagon–RL9)

Jueves 29 de enero

Hexagon Team vs Rafa Nadal Academy (femenino)

Team Bella Puerto Rico vs Rafa Nadal Academy (masculino)

X Padel vs Team Bella Puerto Rico (femenino)

X Padel vs Eleven Eleven (masculino)

Krü Padel by Taktika vs RL9 (femenino)

Rafa Nadal Academy vs ADvantage Padel Team (masculino)

(Next Gen: X Padel–RL9 / Krü–Eleven Eleven)

Viernes 30 de enero

Team Bella Puerto Rico vs RL9 (femenino)

RL9 vs X Padel (masculino)

ADvantage vs Eleven Eleven (femenino)

Hexagon Team vs Eleven Eleven (masculino)

Rafa Nadal Academy vs X Padel (femenino)

Team Bella Puerto Rico vs Krü (masculino)

(Next Gen: X Padel–Rafa Nadal Academy / ADvantage–Hexagon)

Sábado 31 de enero

ADvantage vs X Padel (femenino)

RL9 vs Hexagon (masculino)

Hexagon vs Krü (femenino)

Krü vs ADvantage (masculino)

Team Bella Puerto Rico vs Eleven Eleven (femenino)

Rafa Nadal Academy vs Team Bella Puerto Rico (masculino)

(Next Gen: Krü–Rafa Nadal Academy / Team Bella–Eleven Eleven)

Domingo 1 de febrero – Finales

3º y 4º puesto (al mejor de tres partidos)

Final por el título (al mejor de tres partidos)

La Hexagon Cup 2026 promete una edición de máxima igualdad, con nuevas sedes, fichajes destacados y el atractivo de ver competir, día tras día, a los mejores del planeta. Madrid se prepara para vivir otra semana histórica de pádel.