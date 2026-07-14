HEAD seguirá siendo la pelota oficial de la Federación Española de Pádel

HEAD continuará siendo la pelota oficial de la Federación Española de Pádel. Ambas entidades han confirmado este martes la renovación de un acuerdo que se remonta a 2015 y que ya suma once años de trabajo conjunto en el desarrollo del pádel nacional.

El pacto mantiene a HEAD como proveedor exclusivo de la bola en todos los campeonatos, escuelas y actividades organizadas o tuteladas por la FEP. Esto significa que los federados, desde quienes se inician en las escuelas hasta quienes compiten por un título nacional, seguirán jugando con los dos modelos de referencia de la marca: la HEAD Padel Pro+ y la HEAD Padel Pro S+, reconocidas en el circuito por su durabilidad y su rendimiento constante en distintos tipos de pista.

Ricky Brigolle, Category Manager de Racquetsports en HEAD Spain, ha explicado que la compañía quería seguir vinculada al organismo que representa al pádel español: "Nuestra prioridad siempre ha sido estar donde late el pádel, y no hay mejor lugar que la Federación Española. Seguir como pelota oficial nos permite mantener nuestro compromiso con la calidad y la innovación, asegurando que cada jugador, desde el que empieza en la escuela hasta el que compite por un título nacional, tenga en sus manos el mejor producto posible".

Desde la Federación, su presidente, Javier Rodríguez Piris, ha destacado la estabilidad que aporta mantener a un mismo proveedor durante más de una década: "Contar con HEAD como compañero de viaje nos da una tranquilidad enorme. Es una marca que entiende nuestras necesidades y que comparte nuestra pasión por el crecimiento de este deporte. Que sigan siendo nuestra pelota oficial es una garantía de éxito para todos nuestros eventos y para el disfrute de los jugadores".

El acuerdo va más allá del material de juego. HEAD reforzará su presencia en los canales digitales y presenciales de la Federación, ganando visibilidad en torneos y comunicaciones oficiales. La marca también mantendrá el naming de la Copa de Ligas Autonómicas, tanto en su versión Oro como en la Plata, una de las competiciones por equipos más seguidas del calendario amateur español.

Con esta renovación, el pádel federado en España mantiene intacta una de sus alianzas comerciales más longevas, en un momento en que el deporte sigue creciendo en número de licencias, clubes e instalaciones por todo el país.