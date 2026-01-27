HEAD lanza la colección Arturo Coello 2026, una gama para todos los perfiles

HEAD vuelve a apostar fuerte por el pádel de élite con el lanzamiento de la colección Arturo Coello 2026, una gama exclusiva creada junto al actual número uno del mundo que incluye cinco modelos de pala y cuatro bolsas Premium. Es la segunda colección firmada por el jugador vallisoletano y la más personal y ambiciosa hasta la fecha.

Diseñada para un juego ofensivo y dominante, la nueva línea combina tecnología avanzada, potencia y una estética reconocible, marcada por la corona y la firma de Coello. La gama se adapta a todos los perfiles, desde jugadores de competición hasta principiantes y jóvenes talentos.

Coello con su nueva pala / Head

Coello Pro: La pala más potente de la colección, diseñada para jugadores expertos y de torneo que buscan máxima estabilidad, potencia pura y respuesta instantánea de la bola. Con forma de diamante y la construcción más pesada de la gama (370 gr, 5 gr menos que su predecesora), genera potencia máxima. Integra superficie de golpeo Carbon Hybrid, Auxetic 2.0, Extreme Spin y Power FOAM reactivo mejorado en rojo.

Coello Motion: Potencia pura con mayor facilidad de manejo. Mismo ADN y tecnologías que la PRO, pero con un marco más ligero (360 gr) para aumentar la maniobrabilidad sin perder la identidad atacante. Diseñada para jugadores avanzados que buscan explosividad con movimientos más fluidos en la red y durante aceleraciones aéreas.

Coello Team: Interpretación menos rígida y más cómoda de los modelos de alto rendimiento Coello, pensada para jugadores intermedios y avanzados. Una superficie de golpeo en fibra de vidrio ofrece sensación más suave y potencia fácil manteniendo el soporte ofensivo. Acabada con un look Premium brillante que refleja el diseño completo de Coello.

La nueva colección Head de Coello es muy elegante / Head

Coello Vibe: se trata de una pala de nivel inicial, pensada para principiantes y jugadores casuales que quieren experimentar su filosofía de firma con potencia más fácil y un punto dulce mayor gracias a su forma de lágrima sobredimensionada. Una pala que facilita disfrutar del juego desde el primer día.

Coello Junior: La experiencia Arturo Coello adaptada a atletas jóvenes. Ligera, fácil de manejar y diseñada para empoderar a los talentos jóvenes desde el inicio con un modelo de firma.

El universo Coello se amplía además con cuatro bolsas diseñadas para combinar rendimiento en pista y estilo fuera de ella, con materiales Premium y una cuidada organización.

Coello presentó su nueva colección / Head

"Esta segunda colección exclusiva con HEAD es extremadamente especial para mí. Trabajamos juntos en cada detalle: materiales, balance, sensaciones, códigos de diseño, identidad de la corona… todo. Quiero que cada jugador, sin importar su nivel, se sienta empoderado para jugar agresivo, disfrutar sus golpes y entrar a la pista con confianza", destaca Arturo Coello, protagonista de una colección que estará disponible a partir del 12 de febrero en distribuidores seleccionados y en la tienda online de HEAD.