HEAD eleva el listón del calzado de pádel con las nuevas Motion Pro 1.5 BOA®

HEAD vuelve a marcar el paso en el pádel con el lanzamiento de las Motion Pro 1.5 BOA®, la nueva generación de su zapatilla de referencia, diseñada para jugadores que buscan máxima precisión, confort y rendimiento en cada punto. El nuevo modelo supone un salto cualitativo respecto a su predecesor e incorpora tecnologías de última generación desarrolladas en colaboración con BOA®, consolidando a HEAD como una de las marcas más innovadoras también en el calzado específico para este deporte.

La gran protagonista de esta evolución es la incorporación del BOA® Dual Dial Li2 Fit System, un sistema de doble dial que permite un micro-ajuste rápido, preciso y totalmente personalizable. Gracias a esta tecnología, la Motion Pro 1.5 BOA® ofrece una sujeción instantánea del talón, una conexión más firme con la entresuela y, al mismo tiempo, mayor libertad en la parte delantera del pie, un equilibrio clave para el juego moderno de pádel.

Las nuevas zapatillas HEAD con el sistema BOA® Dual Dial Li2 / HEAD

A este sistema se suma el PerformFit™ Wrap, científicamente probado, que envuelve el mediopié y se adapta a su anatomía. El resultado es una mejora notable en velocidad, agilidad y resistencia, además de una transferencia de energía más eficiente y una mayor capacidad para ejecutar cambios de dirección explosivos, uno de los gestos más exigentes del pádel de alto nivel.

Otra de las grandes novedades del modelo es el Upper Mesh de nueva generación, con una doble malla transpirable más ligera y suave, que optimiza la ventilación sin renunciar a la estabilidad. La zapatilla incorpora además una construcción tipo calcetín optimizada, que refuerza la sensación de ajuste natural y envolvente, aportando seguridad y confort en cada desplazamiento.

La comodidad es la máxima expresion de esta zapatilla / HEAD

La entresuela DynaFoam garantiza una amortiguación superior incluso en los partidos más largos e intensos, mientras que el sistema Lateral Control + actúa como una auténtica pared lateral, aportando un plus de estabilidad en los apoyos rápidos y los movimientos laterales, fundamentales en el pádel actual.

El conjunto se completa con una suela específica de pádel desarrollada junto a Mondo, que permite movimientos suaves y precisos de hasta 360 grados en pista, y con un sistema de refrigeración inferior que ayuda a mantener los pies frescos incluso en condiciones de calor extremo.

La suela se ha desarrollado junto a Mondo / HEAD

“Con la Motion Pro 1.5 BOA®, llevamos la innovación en pádel a otro nivel”, explica Carlos López, Global Product Manager Tennis & Padel Footwear en HEAD. “Cada detalle, desde el ajuste micro-ajustable hasta la suela desarrollada junto con Mondo, está pensado para ofrecer a los jugadores un rendimiento excepcional y la máxima comodidad durante largos entrenamientos y partidos”.

La nueva HEAD Motion Pro 1.5 BOA® ya está disponible en tiendas seleccionadas y en la web oficial de la marca, posicionándose como una de las opciones más avanzadas del mercado para los jugadores que exigen el máximo a su calzado dentro de la pista.