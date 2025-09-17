Todo lo que hay que saber de la Reserve Cup Marbella con un partido para la historia: Coello/Galán vs Tapia/Lebrón

Esta semana el calendario de Premier Padel da un respiro a los jugadores y muchos han aprovechado la ventana para apuntarse a la Reserve Cup, un torneo muy atractivo para los espectadores, pero también para los jugadores que ven en su formato un divertimento que les permite compartir pista con otros jugadores.

Precisamente el principal atractivo de la Reserve Cup que se disputa en las instalaciones del hotel Puente Romano de Marbella desde este jueves 18 de septiembre hasta el sábado día 20, es que contará con muchas de las mejores palas del panorama mundial y que deleitará a los aficionados con el partido considerado del siglo donde se enfrentarán Arturo Coello y Alejandro Galán vs Juan Lebrón y Agustín Tapia, un duelo de titanes con dos parejas inéditas que darán puro espectáculo y que sería imposible de ver actualmente en el circuito oficial.

Muchos son los que opinan que Galán solo podría ser número uno al lado de Coello o que Lebrón sería la pareja ideal de Tapia. En Marbella tendremos oportunidad de ver como se ensamblan estos dos binomios con los que más de uno ha soñado alguna vez.

¿Qué es la Reserve Cup?

La Reserve Cup tiene un atractivo único como evento corto por equipos. Se trata de un formato por invitación en el que participan 16 de los mejores jugadores del mundo, divididos en dos equipos dirigidos por capitanes famosos. Lo curioso es que en este torneo se juntan parejas entre jugadores rivales durante la temporada oficial. A lo largo de tres días, los equipos se enfrentan en partidos a dos sets más un super tie-break decisivo si es necesario. Se juega con punto de oro en el deuce.

El formato y los premios

Los jugadores están divididos en dos equipos: el Team Reserve que lideran Galán y Coello y el Team Marbella con Tapia y Lebrón como máximos estandartes. Los partidos del jueves valdrán un punto para la clasificación general, los del viernes valdrán dos y los del sábado, tres.

La Reserve Cup también tiene importantes recompensas para sus participantes ya que reparte un total de 500.000 dólares en premios.

Coello/Galán vs Tapia/Lebrón, el 19 de septiembre a las 19.30 H.

La edición de Marbella contará con partidos que nadie querrá perderse, como Ale Galán - Pablo Cardona contra Juan Lebrón - Franco Stupaczuk el 18 de septiembre (19:30 h.), Arturo Coello - Ale Galán contra Agustín Tapia - Juan Lebrón el 19 de septiembre (19:30 h.), y Arturo Coello - Coki Nieto contra Agustín Tapia - Mike Yanguas el 20 de septiembre (19.30 h.). El resto de partidos se confirmarán por la mañana de cada día del torneo.

Dónde ver la Reserve Cup

Para los aficionados internacionales, todos los partidos se retransmiten globalmente en Red Bull TV, con resúmenes y acceso entre bastidores en reservecup.com e Instagram @reservecupseries.

Para los que vayan a Marbella, las entradas cuestan a partir de 35 euros el jueves y 45 euros el sábado. Los paquetes VIP ofrecen asientos de primera y experiencias de hospitalidad que sitúan a los aficionados dentro de la efervescencia social del evento.