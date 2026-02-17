¿Hay igualdad salarial en Premier Padel entre hombres y mujeres? Sepa las cifras reales de los prize money

La igualdad de premios entre hombres y mujeres en el pádel profesional sigue siendo uno de los grandes retos del circuito Premier Padel. Aunque la brecha económica se ha reducido en los últimos años, concretamente desde 2023 cuando se integró el pádel femenino en algunos de los torneos del circuito, el objetivo según explica el propio circuito, es alcanzar la paridad total. Para ello, todavía existen diferencias en la mayoría de los torneos del calendario.

Según han confirmado fuentes del circuito, las cifras que aparecen actualmente en los 'Rulebook' masculino y femenino están pendientes de actualización pese a que se publicaron el 1 de enero de 2026. Sorprende que estén pendientes de algunos cambios importantes a nivel económico a 17 de febrero cuando ya ha empezado la temporada, pero este sería otro debate. La principal novedad será que los torneos Major repartirán el mismo prize money para hombres y mujeres, un paso importante en la evolución del circuito internacional, aseguran desde Premier.

La igualdad sí es ya una realidad en competiciones como el Mundial tanto por selecciones como por parejas y las Tour Finals, donde las recompensas económicas son idénticas para ambos cuadros.

Estos son los premios en hombres publicados en el 'Rolebook' del 1 de enero de 2026 / Sport.es

La diferencia económica se mantiene en P1 y P2

Donde todavía existe distancia es en los torneos de categoría P1 y P2, que constituyen la mayor parte del calendario: nueve pruebas P1 y diez P2.

Por ejemplo, en un torneo P1:

Ganadores masculinos: 26.270 € por jugador

Ganadoras femeninas: 17.000 € por jugadora

Es decir, en este caso, tras la disputa del torneo de Riad, Arturo Coello y Agustín Tapia ganarán cada uno 9.270 euros más que Ariana Sánchez y Andrea Ustero.

En el caso de las mujeres se especifican dos categorías de premios en los Major, pero se equiparan todos a los Major I / Sport.es

En los P2, la diferencia también es visible:

Ganadores masculinos: 13.960 € por jugador

Ganadoras femeninas: 11.000 € por jugadora

Una diferencia de 2.960 euros, proporcionalmente bastante menor que en los P1.

Como puede observarse en los cuadros adjuntos, la brecha se reproduce de forma proporcional en el resto de rondas del torneo, desde finalistas hasta cuadros finales y fases previas. Hay que aclarar que, puestos en contacto con Premier Padel, nos han especificado, como decimos, que estos cuadros son los que deben actualizarse y que en los Majors, tanto hombres como mujeres, cobrarán las cifras especificadas en el cuadro de Prize Money de Majors I femenino. El Prize Money Major II, que era específico de uno de los Grandes cuyo promotor no alcanzaba a la cifra que se requiere para igualar los premios, desaparecerá del cuadro.

Los campeones de Riad con sus trofeos / Premier Padel

Un objetivo claro, pero condicionado por el negocio

Desde el circuito insisten en que la meta es alcanzar la igualdad salarial en todos los torneos, aunque reconocen que todavía queda camino por recorrer. El principal obstáculo es económico: los promotores necesitan aumentar ingresos para poder igualar los premios en todas las categorías.

La asistencia del público así como encontrar sponsors siguen siendo factores clave en esta ecuación. En los torneos celebrados en países árabes, por ejemplo, el interés por el cuadro femenino es menor, lo que dificulta la generación de ingresos. En cambio, en la mayoría de sedes europeas y latinoamericanas, las gradas se llenan tanto en partidos masculinos como femeninos durante las rondas decisivas del fin de semana.

En Riad se llenaron las gradas con los partidos masculinos, pero no con los femeninos / Premier Padel

Entre semana, sin embargo, el desafío es común para ambos cuadros: atraer público a las primeras rondas.

El pádel es además un deporte todavía en crecimiento donde son muchas las marcas que ven una oportunidad de negocio, pero todavía falta un largo camino para que se invierta decididamente desde marcas potentes y poder, de esta manera, incrementar los premios a los jugadores con cifras más generosas.

Un proceso de transición en el pádel profesional

La profesionalización del pádel femenino ha avanzado de forma notable en los últimos años, con mayor visibilidad mediática, mejores condiciones deportivas y un incremento progresivo de los premios económicos. La decisión de equiparar los premios en los Major representa un paso significativo en esa dirección que todo apunta a que se aplicará ya esta temporada.

Las chicas cobran menos dinero por ganar los torneos P1 y P2 / Premier Padel

El siguiente objetivo del circuito será trasladar esa igualdad a los torneos P1 y P2. Para lograrlo, el crecimiento comercial del pádel -patrocinios, derechos audiovisuales y venta de entradas- será determinante.

Noticias relacionadas

Lo importante es que desde Premier Padel aseguran que esta es la intención. Habrá que ver con el consumo de las temporadas venideras si la intención da paso a los hechos y se pasa de la que parece hoy en día una equidad poniendo en la balanza la generación de interés, a una igualdad por realizar exactamente el mismo trabajo unos que otros.