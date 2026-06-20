Ya hay horario y donde ver jugar juntos a Galán y Augsburger: ¿se entenderán en el mismo lado de la pista?

La Reserve Cup Marbella 2026 se reserva para su desenlace uno de esos partidos que disparan la expectación. Alejandro Galán y Leo Augsburger formarán pareja por primera vez para medirse a Arturo Coello y Coki Nieto en un cruce inédito que pondrá el broche de oro al torneo de exhibición por equipos que se disputa en el club Puente Romano de Marbella.

El encuentro está programado para este sábado 20 de junio y se jugará a las 20.00 horas, en el segundo turno de la jornada. Será, además, el choque más llamativo en una Reserve Cup que arrancó el jueves y que ha vuelto a reunir a varias de las grandes figuras del pádel mundial en la Costa del Sol. El evento se disputa en formato por equipos, con Galán y Augsburger representando al Team Reserve y Coello y Coki Nieto defendiendo al Team Sierra Blanca Estates.

Dónde ver el Galán-Augsburger vs Coello-Coki

El partido entre Galán y Augsburger frente a Coello y Coki Nieto podrá seguirse en directo a través del streaming oficial de la Reserve Cup, que ofrece la retransmisión de la competición así como en DAZN en abierto. La jornada del sábado está diseñada para culminar con este enfrentamiento, uno de los más atractivos de toda la semana por el morbo deportivo y por la novedad de ver juntos a dos jugadores que nunca habían compartido pista como pareja.

Una pareja inédita… y con historia previa

Más allá del interés puramente deportivo, el foco también apunta a la relación entre Galán y Augsburger, dos jugadores que nunca habían competido juntos y que, además, protagonizaron hace unos meses un pequeño episodio mediático. El argentino dejó una frase que generó revuelo al admitir que no era precisamente un admirador del madrileño y que lo veía más como un rival que como una referencia: "No soy mucho de mirar a Galán, tampoco soy muy fan de Galán, lo veo como un rival", dijo en su momento.

La situación, sin embargo, se apagó rápido. Galán rebajó el asunto, defendió que Augsburger “es un buen chico” y deslizó que el problema estaba más en su alrededor que en el propio jugador. Con el paso de las semanas, el episodio quedó en anécdota y la realidad es que ambos mantienen una buena relación. Ahora, la Reserve Cup les brinda la oportunidad de aparcar cualquier ruido y comprobar cómo encajan sobre la pista en una de las parejas más llamativas del torneo.

Galán jugará a la derecha

Uno de los grandes alicientes del partido estará también en el plano táctico. Según desveló el propio Ale Galán, quien por cierto anunció este viernes que espera su primer hijo con su pareja Sandra Garal, será el madrileño quien juegue en la derecha, un cambio llamativo tratándose de uno de los grandes referentes del revés en el pádel actual.

No será, eso sí, una posición desconocida para el madrileño. Galán ya ocupó la derecha en sus inicios en este deporte, por lo que el duelo ante Coello y Coki también servirá para verle en un registro distinto al habitual. Enfrente estarán dos jugadores de perfiles muy diferentes: el poderío y la envergadura de Coello, junto al talento, la lectura y la capacidad competitiva de Coki Nieto.

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