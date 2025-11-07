Hachazo de Jon Sanz y Paquito Navarro en el Mundial: se cargan a Lebrón y Stupa

No fue para nada un día plácido el de cuartos de final del FIP World Cup Pairs de Kuwait. Se podría sacar de la ecuación a Gemma Triay y Delfi Brea, a Fede Chingotto y Ale Galán y a Coki Nieto y Mike Yanguas... tal vez también a Tamara Icardo y Martita Ortega que solventaron su compromiso de cuartos con mayor facilidad de la esperada ante la pareja tres, Bea González y Claudia Fernández, pero el resto tuvo un día complicado en la oficina para poder seguir 'trabajando' este sábado en el The Arena de Kuwait.

Allí estarán como decimos Chingalán quienes en poco más de una hora y cuarto eliminaron a Tolito Aguirre y Álex Chozas después de ganarles por 6-2 y 6-4 en un duelo donde el talento de la dupla argentina se vio solo a chispazos, siempre bien controlado por Fede y Ale que están viviendo uno de sus mejores momentos mostrando un pádel prácticamente impenetrable.

Veremos si en semifinales serán capaces de contrarrestar tan fácilmente el juego de Paquito Navarro y Jon Sanz, que se metieron en semifinales después de un partidazo frente a Juan Lebrón y Franco Stupaczuk. La pareja española está que se sale y tras llegar a la final en el torneo de Newgiza se verá de nuevo las caras con Chingotto y Galán quienes en Egipto les aplicaron un fuerte correctivo (6-1 y 6-2). Seguro que los cuatro mirarán ese partido, unos para revertir la situación, otros para mantener el mismo patrón de juego.

Jon y Paquito desborados de alegría tras el triunfo / FIP

Este viernes, Paquito y Jon vivieron un calvario antes de poder celebrar a lo grande y siempre con ese humor que les caracteriza un triunfo que se ha convertido "en uno de los más importantes de la temporada", aseguraban tras el duelo. La clave estuvo en el noveno juego del tercer set donde, con servicio del navarro, hubo hasta 8 'deuces' y Lebrón y Stupa desaprovecharon seis bolas de rotura para que, al final, Navarro y Sanz colocaran el 5-4 a su favor. Ya no les dejarían sumar más y con un break se llevaron el partido por 6-2, 4-6 y 6-4 y este sábado estarán en semifinales.

El otro duelo del cuadro masculino lo protagonizarán Coki Nieto y Mike Yanguas, que acabaron con el sueño de David Gala y Pablo García (6-2 y 6-2) pese a que los jóvenes jugadores dieron batalla en el 20x10, pero el ranking se impuso a unos chavales que han vivido en Kuwait la mejor semana de sus carreras. Coki y Mike se medirán a los número uno, Arturo Coello y Agustín Tapia, quienes no están precisamente en una buena dinámica, pero con este triunfo se aseguraron el número uno una semana más.

En semifinales cedieron un set por primera vez en el Mundial, en este caso ante un estratosférico Momo González y su compañero Fran Guerrero quienes llevaron al límite a sus rivales. En varios momentos del partido parecía que el King y el Mozart estaban desconcentrados viendo la avalancha de juego que les llegaba del otro lado de la divisoria. Pero como ya viene siendo habitual, en cuanto se vieron apurados, cuestionados y contra las cuerdas, sacaron a relucir la mejor de sus versiones y acabaron por imponerse por 6-4, 4-6 y 6-3.

Sorpresa en en cuadro femenino

Tamara Icardo y Martita Ortega ya llevan tiempo avisando y este viernes consiguieron unas nuevas semifinales como ya pasó en Newgiza, y lo hicieron a lo grande, ganando con autoridad nada menos que a la pareja número tres del Mundial, Bea González y Claudia Fernández, por un inapelable 6-4 y 6-1. La valenciana y la madrileña llevan días con buenas sensaciones y este viernes tuvieron el premio de colarse en las semifinales de este Mundial donde se verán las caras a Ari Sánchez y Paula Josemaría.

, Foto: Mariano CastroMartita y Tamara vencieron a las número 3, Claudia y Bea / Mariano Castro/FIP

La pareja dos del torneo venció a Marina Guinart y Vero Virseda por 6-4 y 6-3 borrando de un plumazo las dudas que les atormentaron en el partido de cuartos de final donde cedieron un set ante Martina Fassio y Patty Llaguno (2-6, 7-5 y 6-3). “Quizás al principio empezamos un poco flojas, pero luego trabajamos y mejoramos. Estoy muy contenta, hoy jugamos mejor que ayer”, comentaba Paula en este sentido tras el partido.

La otra semifinal la disputarán Gemma Triay y Delfi Brea, que van como un tiro y ganaron por 6-2 y 6-1 a Jensen/Alonso, frente a Andrea Ustero y Sofi Araújo, protagonistas de la otra batalla del día frente a Alejandra Salazar y Andrea Ustero. El premio fue para la portuguesa y la catalana tras la victoria por 6-4, 7-5 y 6-2. Al final, los detalles premiaron a las número cuatro del cuadro, que después del break en el 4-3 mantuvieron su servicio y cerraron el primer set. Un final en ascenso en el segundo set de Calvo/Salazar igualó el partido tras el decisivo avance en el 5-5, y luego los dos breaks consecutivos de Araujo y Ustero en la tercera manga decidieron definitivamente el encuentro.