No habrá boicot en Gijón: Coello y Tapia, los primeros en inscribirse

La apertura de inscripciones del Gijón Premier Padel P2 no ha podido arrancar mejor. Apenas unas horas después de activarse el plazo, Arturo Coello y Agustín Tapia, actuales números uno del mundo, ya figuran en la lista de inscritos, un golpe de efecto que eleva de inmediato el cartel del torneo asturiano y confirma su ambición deportiva.

La presencia de la pareja dominadora del circuito marca el inicio de una cuenta atrás cargada de ilusión. Del 1 al 8 de marzo, el Palacio de Deportes de La Guía–Presidente Adolfo Suárez acogerá el mejor pádel del planeta en una cita que aspira a devolver a Gijón al primer plano internacional con una batalla de máximo nivel, la que no se pudo vivir el año pasado a causa del 'boicot' de los jugadores en forma de protesta por algunas decisiones de Premier Padel contrarias a sus intereses.

Después de algunos cambios y marcha atrás de los responsables del circuito las aguas volvieron a su cauce y este 2026 parece que arranca con total normalidad y tanto Gijón como Cancún, ambos torneos de la categoría P2, contarán con los jugadores top ausentes en 2025.

Coello y Tapia, los primeros en inscribirse al P2 de Gijón / Premier Padel

La confirmación de Coello y Tapia actúa como llamada para el resto de grandes nombres del circuito. La organización espera un elenco de lujo tanto en el cuadro masculino como en el femenino, con nuevas parejas y duelos inéditos que darán forma a uno de los torneos más atractivos del arranque de temporada ya que es el primero que se disputa en España donde el mejor pádel del mundo no volverá hasta junio con ocasión del P1 de Valencia.

Para los números uno, el torneo de Gijón será pues una importante parada donde podrán lucirse frente a los suyos y donde tendrán posibles duelos ante duros rivales de la talla de Alejandro Galán y Fede Chingotto, además de parejas de alto voltaje como Juan Lebrón/Leo Augsburger o Franco Stupaczuk/Mike Yanguas.

La imagen de la confirmación de los uno en el P2 de Gijón / Premier Padel

El espectáculo también está garantizado en el cuadro femenino, marcado por una profunda reconfiguración en la lucha por el número uno. Gemma Triay y Delfi Brea defenderán su condición de reinas ante duplas de nueva formación como Bea González/Paula Josemaría, Ari Sánchez/Andrea Ustero, Sofia Araújo/Claudia Fernández o Martina Calvo/Martita Ortega.

En los próximos días se irán confirmando oficialmente las parejas inscritas, alimentando una expectación que ya se deja notar en la ciudad. No en vano, el Gijón Premier Padel P2 será una oportunidad única para ver en acción a las nuevas alianzas del año en el país con más afición hacia este deporte.

La respuesta del público no se ha hecho esperar. Las entradas están volando, reflejo del enorme interés que despierta un torneo que promete emociones fuertes desde la primera ronda hasta la gran final.