Habrá baile de parejas después de Miami: ¡Gonza Alfonso ya ha elegido compañero!

Hace tiempo que lo venimos diciendo. El cambio de parejas ha pasado de ser una moda a una normalidad y ya no hay paciencia entre los jugadores. El resultadismo ha apartado de un plumazo la paciencia, los proyectos largos y los plazos de adaptación para dar lugar a un intercambio de jugadores prácticamente cada semana. Da igual que se hayan disputado dos, tres o cuatro torneos incluso ninguno como pasó cuando Manu Castaño y Edi Goenaga así como Íñigo Jofre y Aimar Goñi decidieron intercambiar las parejas antes de debutar.

Este 2026 no va a ser diferente al año pasado y con solo dos torneos consumidos, Riad y Gijón, llegó la primera ruptura. Sanyo Gutiérrez y Gonza Alfonso anunciaban que dejaban de ser pareja, o mejore dicho, lo anunciaba Gonza en su cuenta de Instagram mientras que Sanyo no ha dicho todavía nada de manera oficial.

En SPORT anunciamos en exclusiva que el próximo compañero de Sanyo Gutiérrez será Víctor Ruiz, aunque no es todavía oficial, todo apunta a que esta es la elección que ha hecho el Mago de San Luis para buscar mejores resultados en adelante. En este inicio de año junto a Alfonso la dupla argentina cayó en primera ronda tanto en Riad como en Gijón y las sensaciones no eran las mejores.

JAVI BARAHONA, EL ELEGIDO POR GONZA ALFONSO

Optaron por el cambio para intentar encontrar una pareja con la que ambos pudieran desarrollar mejor su juego y hubiera más entendimiento. En el caso de Gonza Alfonso, SPORT ha podido saber en exclusiva que su nuevo compañero será Javi Barahona, madrileño de 27 años y número 22 del ranking con 2.525 puntos. De esta manera, se descarta el enroque de parejas entre Sanyo y Gonza con Víctor Ruiz y Lucho Capra y, con ello, se avecina un baile de parejas después del torneo de Miami, torneo, el americano, donde todos estos jugadores ya están inscritos con sus actuales compañeros.

Javi Barahona jugará al lado de Gonza Alfonso / Premier Padel

Gonza y Barahona tuvieron la oportunidad de jugar juntos en la Pro Padel League de 2025 formando ambos parte del equipo Las Vegas Smash y las sensaciones fueron buenas, sobre todo en el torneo de San Sebastián donde ganaron a la pareja formada por Agustín Tapia y Fede Chingotto, del equipo Miami, por 6-3, 6-7 y 10-8. Recordar aquel momento seguro que ha ayudado en la decisión del argentino.

Chingotto y Tapia perdieron ante Barahona y Gonza Alfonso / PPL

Gonza Alfonso tiene un problema este inicio de año y es que defiende muchos puntos ya que en Gijón y Cancún no participaron casi ninguno de los 100 primeros cabezas de serie a excepción de Juan Lebrón y Franco Stupaczuk de entre los Top10 quienes decidieron romper el boicot y acudir a la cita mexicana. El argentino acababa de aterrizar en Premier Padel junto a su eterno compañero Tolito Aguirre procedentes del circuito A1 Padel, que anunció su disolución. Ambos sí se apuntaron a estos torneos con muy poca competencia por lo que llegaron a la final en ambos casos.

El éxito de 2025 se convierte hoy en la defensa de una gran cantidad de puntos que, ya con las mejores parejas en liza, se antoja imposible de recuperar. Tras el torneo de Gijón, Alfonso descendió seis posiciones y algo parecido podría ocurrirle tras la disputa del torneo de Cancún que arranca el próximo lunes si no se planta a la final, algo poco probable viendo la lista de inscritos.

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Si se confirma la pareja Alfonso/Barahona, ya serán dos los jugadores que queden libres, Lucho Capra y Javi García Mora. Estaremos atentos a lo que ocurra en adelante viendo si el efecto dominó continúa o se detiene con una posible unión entre Lucho y Javi G. Mora.