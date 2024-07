Gustavo Pratto: "Es muy difícil querer ser número 1 cada día"

Es uno de los entrenadores más reconocidos del planeta pádel y, actualmente, forma parte del equipo del mejor binomio del mundo: Agustín Tapia y Arturo Coello. Gustavo Pratto (Quilmes, 1975) fue el encargado de sentarse en el banquillo de la pareja número 1 en el P1 de Málaga. Sus pupilos ganaron justo antes del pequeño parón que harán para disfrutar de unos días del verano.

¿Cómo ha sentado el triunfo en Málaga? Dio la sensación que el equipo lo necesitaba.

El equipo siempre quiere ganar. Agustín y Arturo siempre quieren pero es muy complicado mantener el deseo de ganar siempre y ser número 1 día tras día. Sin que la vida personal o las cosas que no son el pádel se metan de por medio.

Las temporadas tan largas no lo hacen fácil.

Si.. pero ahí está Bela. Por ejemplo. Sigue con el mismo deseo. Es algo que estamos trabajando y queremos seguir insistiendo con los chicos.

¿Es un tema de la juventud actual?

No creo que sea el caso de Agustín y Arturo. Son dos grandes trabajadores y se matan a entrenar. Arturo quizás no es un tipo con tanto talento. Pero tiene una capacidad de trabajo y una mentalidad muy fuerte. Su base es esta. Pero, ahora, el pádel es más complicado. Los torneos no son a 300 kilómetros como antes. Creo que lo que dices es de jugadores más bajos en el ránking. Que son top 50, cobran algo de dinero y ya se creen que son estrellas y se olvidan. Arturo y Agus son de los pocos jugadores que hacen dobles sesiones de mañana y tarde.

¿Es una cuestión de equilibrio?

Totalmente. Es una cuestión de que no es fácil tener tu vida y querer ser número 1 todos los días. Quiero ser número 1 y quiero vivir. Normalmente, para ser número 1 no tienes vida. Estamos equilibrando esto. Porque son chicos jóvenes. También te puedes centrar mucho y perder, pero el trabajo de esta semana fue muy bueno. El foco fue perfecto. Una cosa es ir a entrenar y entrenar. La otra es ir a entrenar con el foco bien puesto.

En esta dualidad de vida, ¿hay tiempo para celebrar un triunfo en Málaga?

Para las primeras parejas, ganar es habitual. Cuando eres deportista profesional no tienes las celebraciones que piensa la gente. Vas a cenar con tu novia… y si coincide, cenamos todo el equipo junto. Yo, por ejemplo, acostumbro a volver después del torneo y el lunes siguiente trabajo. No es tan importante celebrar por qué lo que te llena el alma es el trabajo realizado. No la celebración. Para mí, volver a casa con el trabajo bien hecho ya es la mejor celebración.

¿La derrota en Génova hace que se centren?

El lunes hubo una charla para dejar las cosas claras. Y la actitud de Arturo en Málaga fue muy buena. Y cuando Arturo está enfocado no digo que gana, pero tiene muchas más posibilidades. Y cuando Arturo mejora nos hace mejor a todos. Los dos son muy inteligentes. Cuando están bien, hacen que todo el equipo esté mejor. Y hacen mejor al entrenador. Por eso, no hace falta trabajar tanto en temas de táctica. Que también lo hicimos, claro.

¿Qué cambios?

Hubo cambios, pero estoy convencido que si no los hubiéramos hecho, hubiéramos ganado la final igual. Fueron cambios tácticos bastante simples. Nosotros ya los habíamos ganado jugando como les jugamos habitualmente. Lo que se nota cuando están enfocados es que son más obedientes en la parte estratégica. Esta semana fueron muy estrictos.

Al jugador de este nivel, ¿le pasa factura perder por un doble 6-1 una final?

Si… por eso Arturo pide la reunión el lunes siguiente. Teniendo claro que eso no podía ser así. La base es mantenerse en el deporte y aislarte. A ellos, como números 1 del mundo les pasan muchas cosas. Y es complicado centrarse en el pádel. Son jóvenes. La vida del número 1 es mucho más compleja que la del número 30. Todo el mundo los mira, todas las parejas les quieren ganar. Y yo veo que ellos son muy inteligentes y llegan diferente a los P2 que a los Major. Trabajamos igual y llegan a la pista y siempre quieren ganar pero existe una diferencia.

En Roma se habló mucho de la “nevera” a Agustín. En Málaga entró mucho más en juego y Arturo también estuvo más fino.

La verdad es que si Arturo juega bien, lo normal es que le jueguen a Agustin. Arturo ha estado lesionado durante bastantes semanas pero nosotros no lo publicamos nunca. Y eso tiene modificaciones. Ahora, estamos recuperando la pegada de Arturo. En Génova empieza a entrenar normal. Arrastraba una lesión desde diciembre. En Málaga le pudo pegar bien y se notó.

La rivalidad con Ale Galán y Fede Chingotto, ¿ayuda a hacer mejor a las dos parejas?

Siempre va a haber un número 2. El año pasado fueron Stupa y Di Nenno. Antes de la final del otro día pensaba en que si perdíamos me iba a las vacaciones preocupado y si ganábamos me iría a las vacaciones ocupado. Siempre habrá rivales potentes. Y igual que los número 2 están cerca nuestro, los número 3 pueden ganar a los número 2. Siempre se pone el foco en las victorias del número 2 para alcanzar el 1. Es normal.

¿Crees que se puede meter alguien en esta rivalidad?

Creo que todas las parejas son muy complejas. El sábado nos costó más con Juan y Paco que en la final. Y las nuevas parejas que se forman son retos nuevos. Hay grandes jugadores. Los primeros jugadores viven sin distracciones, plenamente enfocados y son de un nivel altísimo. Te diría que los primeros ocho jugadores actuales del ránking son de los ocho mejores de la historia. Y ahí está la batalla. Es muy complicado. Son gente que fue buena siempre.

Son de otra pasta.

Bueno… la dedicación es una locura. Cuando veo una foto de un top 50 del mundo cenando en un restaurante caro el martes y publica una foto… a mi parecer, no está enfocado. Un deportista no cena fuera un martes. No está en una lancha en Mallorca justo antes de un torneo.

En estos días de vacaciones, ¿los entrenadores tendréis muchos dolores de cabeza?

Está todo planificado desde hace tiempo para llegar a tope a la parte de final de la temporada. La segunda parte de la temporada pasada fue mala. Y este año tenemos muchas esperanzas puestas en esta parte final de curso. El equipo maduró bastante en este sentido. En tener claro el esfuerzo de cada momento.